Экс-ректору пермского педвуза Колесникову ужесточили приговор

Пермский краевой суд изменил приговор суда первой инстанции, вынесенный Андрею Колесникову. Это бывший ректору ПГГПУ.
«Апелляция признала бывшего руководителя учебного заведения виновным в присвоении 25,9 млн рублей, а также в неправомерном обороте средств платежей. Экс-ректору назначили пять лет условно и штраф в 800 тысяч рублей», — сообщает портал «РБК-Пермь».
В ноябре 2024 года Свердловский райсуд Перми вынес приговор Андрею Колесникову, а также бывшему завкафедрой Константину Безукладникову и предпринимателю Анжелике Отрадновой. Колесникову назначили 250 часов обязательных работ, однако освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Остальные фигуранты получили условные сроки. Суд также постановил взыскать с них причиненный ущерб. Прокуратура обжаловала первоначальный приговор.
Ранее URA.RU публиковало позицию следствия по этому уголовному делу. Согласно которой, фигуранты присвоили в общей сумме 25,9 млн рублей, которые получил ПГГПУ на международные образовательные программы. Для этого заключались фиктивные договоры на оказание образовательных услуг, после чего средства со счета обналичивались и распределялись между участниками преступной группы.
Параллельно с этим суд рассматривал второе уголовное дело против экс-ректора. По мнению обвинения, Колесников летал в Нидерланды, Хорватию, Швецию, Словению и Кипр, а подчиненных заставлял писать в документах, что он находится на работе. Своей помощнице ректор дал указание вносить в табель учета рабочего времени. Таким образом, ректор незаконно получил зарплату на 431 тысячу рублей.
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