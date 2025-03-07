В Перми резко выросли цены на бананы

В Перми повысились цены на бананы. Стоимость килограмма нефасованных бананов выросла на 13%. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Бананы в феврале стоили 150 рублей за килограмм. В марте цена поднялась до 170 рублей за килограмм», — рассказал пермяк Максим.
URA.RU проверило цены в сетевых супермаркетах. Фасованные бананы можно купить от 159,99 рубля в магазинах «Пятерочка». Нефасованные стоят от 174,99 рубля. В «Ленте» килограмм продают за 169,99 рубля, а в «Магните» — за 179,99 рубля. В «Перекрестке» оказались самые дорогие бананы. Нефасованные здесь продают за 184,99 рубля, а фасованные — 169,99 рубля.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми перед 8 марта резко выросли цены на тюльпаны. Букеты подорожали на 20-35%.
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