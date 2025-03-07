Можно ли получить прибавку к пенсии, если сохранились советские документы

В социальных сетях расходится фейк о том, что при наличии свидетельства о рождении советского образца пенсионеры могут получить прибавку к пенсии. На самом деле, сам факт сохранности свидетельства о рождении не является поводом для увеличения пенсии. Речь идет о компенсации пенсионерам, дети которых родились до 1990 года. Об этом сообщает URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по разоблачению недостоверных фактов.
«Кто хранил этот документ в СССР может рассчитывать на крупный бонус», — сообщается в таких публикациях. При этом в посте нет какой-либо конкретной информации. К самому материалу прикреплена ссылка, которая ведет на сторонний ресурс. Подобными уловками часто пользуются мошенники завлекая людей на фишинговые сайты, где они могут украсть их личные данные.
Согласно информации опубликованной на официальном сайте Социального фонда России у граждан, дети которых родились до 1990 года, есть возможность заменить период работы периодом ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности, который будет учтен в баллах. В ведомстве также отметили, что перерасчет в виде баллов рассчитываться в индивидуальном порядке для каждого гражданина и может быть выгоден не для всех.
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