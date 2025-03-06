06 марта 2025

Жители Ханты-Мансийска возмущены работой общественного транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жители ждут более часа приезда автобуса
Местные жители ждут более часа приезда автобуса Фото:

Жители Ханты-Мансийска возмутились из-за нерегулярной работы общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили недовольные югорчане.

«Какой бардак творится в городе с автобусами! Маршрут 77а уже традиционно ходит по собственно придуманному графику в утреннее время. И я уже отчаялась ждать его по расписанию, беру такси за 400 руб. А пишут нам сплошные отписки — то сошел с линии по неисправности, то что-то не то с водителем», — рассказала женщина.

В данный момент в соцсетях жители бурно обсуждают сложившуюся ситуацию. Югорчанка сообщила, что люди ежедневно опаздывают на работу и на учебу из-за опозданий автобусов — помимо маршрута 77 проблемными являются 1, 4, 5, 21.

В мэрию Ханты-Мансийска направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

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Жители Ханты-Мансийска возмутились из-за нерегулярной работы общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили недовольные югорчане. «Какой бардак творится в городе с автобусами! Маршрут 77а уже традиционно ходит по собственно придуманному графику в утреннее время. И я уже отчаялась ждать его по расписанию, беру такси за 400 руб. А пишут нам сплошные отписки — то сошел с линии по неисправности, то что-то не то с водителем», — рассказала женщина. В данный момент в соцсетях жители бурно обсуждают сложившуюся ситуацию. Югорчанка сообщила, что люди ежедневно опаздывают на работу и на учебу из-за опозданий автобусов — помимо маршрута 77 проблемными являются 1, 4, 5, 21. В мэрию Ханты-Мансийска направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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