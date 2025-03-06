06 марта 2025

Романтический или купеческий: в Кургане проводят десяток экскурсий

Туристский центр Кургана предлагает десять разных экскурсий по городу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для записи на экскурсии нужно обратиться в ТИЦ
Для записи на экскурсии нужно обратиться в ТИЦ Фото:

В Кургане для жителей и гостей города проводятся познавательные тематические экскурсии об истории и культуре. Можно узнать о купцах, ссыльных декабристах, подняться на пожарную каланчу или поучаствовать в театрализованном представлении. Туристско-информационный центр предоставил URA.RU список экскурсий с описанием.

«Курган романтический»: Эта экскурсия рассказывает об истории города, подчеркивая его романтические аспекты. Участники узнают о любви и отношениях, которые сформировали судьбу Кургана.

«Нам победу эту позабыть нельзя»: Экскурсия посвящена местам, связанным с памятью о войне. Это уникальная возможность почтить память героев и узнать о роли Кургана в военных событиях.

«Литературная карта Кургана»: Путешествие по литературным местам города, где можно узнать о знаменитых писателях и поэтах, связанных с Курганом.

«Красная линия Кургана»: Экскурсия по историческим улицам города, позволяющая увидеть Курган в новом свете. «Истории старого города»: Экскурсия знакомит с историей зданий, улиц, купеческих семейств, предприятий города 18-19 века.

«Любимый город»: Во время этой экскурсии улица Куйбышева превратится в Троицкую, Красина — в Телеграфный, а Томина — в Богородский переулки, перенеся посетителей в прошлое Кургана.

«На каланчу»: Участники узнают об истории пожаров в Кургане и поднимутся на самый верх пожарной каланчи.

«Встреча с прошлым»: Пешеходная театрализованная экскурсия по историческому центру Кургана, где можно увидеть Троицкую площадь, улицу Ленина и улицу Советскую.

«Дворяне-декабристы в купеческом Кургане»: Рассказ о жизни ссыльных офицеров в Кургане и переменах, которые произошли в городе с их приездом.

«Храмы и церкви Кургана»: Участники узнают об истории Троицкой церкви, Богородице-Рождественского собора, Храма Александра Невского и посетят Богоявленский собор.

Участие в экскурсиях платное. Заявки по телефону Туристско-информационного центра: (+7 3522) 45-42-53.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане для жителей и гостей города проводятся познавательные тематические экскурсии об истории и культуре. Можно узнать о купцах, ссыльных декабристах, подняться на пожарную каланчу или поучаствовать в театрализованном представлении. Туристско-информационный центр предоставил URA.RU список экскурсий с описанием. «Курган романтический»: Эта экскурсия рассказывает об истории города, подчеркивая его романтические аспекты. Участники узнают о любви и отношениях, которые сформировали судьбу Кургана. «Нам победу эту позабыть нельзя»: Экскурсия посвящена местам, связанным с памятью о войне. Это уникальная возможность почтить память героев и узнать о роли Кургана в военных событиях. «Литературная карта Кургана»: Путешествие по литературным местам города, где можно узнать о знаменитых писателях и поэтах, связанных с Курганом. «Красная линия Кургана»: Экскурсия по историческим улицам города, позволяющая увидеть Курган в новом свете. «Истории старого города»: Экскурсия знакомит с историей зданий, улиц, купеческих семейств, предприятий города 18-19 века. «Любимый город»: Во время этой экскурсии улица Куйбышева превратится в Троицкую, Красина — в Телеграфный, а Томина — в Богородский переулки, перенеся посетителей в прошлое Кургана. «На каланчу»: Участники узнают об истории пожаров в Кургане и поднимутся на самый верх пожарной каланчи. «Встреча с прошлым»: Пешеходная театрализованная экскурсия по историческому центру Кургана, где можно увидеть Троицкую площадь, улицу Ленина и улицу Советскую. «Дворяне-декабристы в купеческом Кургане»: Рассказ о жизни ссыльных офицеров в Кургане и переменах, которые произошли в городе с их приездом. «Храмы и церкви Кургана»: Участники узнают об истории Троицкой церкви, Богородице-Рождественского собора, Храма Александра Невского и посетят Богоявленский собор. Участие в экскурсиях платное. Заявки по телефону Туристско-информационного центра: (+7 3522) 45-42-53.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...