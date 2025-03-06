Романтический или купеческий: в Кургане проводят десяток экскурсий

В Кургане для жителей и гостей города проводятся познавательные тематические экскурсии об истории и культуре. Можно узнать о купцах, ссыльных декабристах, подняться на пожарную каланчу или поучаствовать в театрализованном представлении. Туристско-информационный центр предоставил URA.RU список экскурсий с описанием.
«Курган романтический»: Эта экскурсия рассказывает об истории города, подчеркивая его романтические аспекты. Участники узнают о любви и отношениях, которые сформировали судьбу Кургана.
«Нам победу эту позабыть нельзя»: Экскурсия посвящена местам, связанным с памятью о войне. Это уникальная возможность почтить память героев и узнать о роли Кургана в военных событиях.
«Литературная карта Кургана»: Путешествие по литературным местам города, где можно узнать о знаменитых писателях и поэтах, связанных с Курганом.
«Красная линия Кургана»: Экскурсия по историческим улицам города, позволяющая увидеть Курган в новом свете. «Истории старого города»: Экскурсия знакомит с историей зданий, улиц, купеческих семейств, предприятий города 18-19 века.
«Любимый город»: Во время этой экскурсии улица Куйбышева превратится в Троицкую, Красина — в Телеграфный, а Томина — в Богородский переулки, перенеся посетителей в прошлое Кургана.
«На каланчу»: Участники узнают об истории пожаров в Кургане и поднимутся на самый верх пожарной каланчи.
«Встреча с прошлым»: Пешеходная театрализованная экскурсия по историческому центру Кургана, где можно увидеть Троицкую площадь, улицу Ленина и улицу Советскую.
«Дворяне-декабристы в купеческом Кургане»: Рассказ о жизни ссыльных офицеров в Кургане и переменах, которые произошли в городе с их приездом.
«Храмы и церкви Кургана»: Участники узнают об истории Троицкой церкви, Богородице-Рождественского собора, Храма Александра Невского и посетят Богоявленский собор.
Участие в экскурсиях платное. Заявки по телефону Туристско-информационного центра: (+7 3522) 45-42-53.
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