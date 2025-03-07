В Пермском крае силовики изучают видео с избиением 16-летней школьницы

В Верещагинском округе Пермского края прокуратура и следственный отдел СКР проводят проверку. Она организована после появления в интернете видеозаписи. На ней 17-летняя девушка избивает сверстницу.
«Предварительно установлено, что инцидент произошел 5 марта. Девушка, находясь на территории одного из учебных заведений в поселке Зюкайка, избила свою 16-летней знакомую. Затем видео распространилось в соцмедиа», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В рамках проверки прокуратура даст оценку деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, оценят и организацию работы с учащимися техникума. Ход и результаты процессуальной проверки следкома находятся на контроле в надзорном ведомстве.
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