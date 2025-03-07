В Пермском крае силовики изучают видео с избиением 16-летней школьницы

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Инцидент произошел 5 марта
Инцидент произошел 5 марта Фото:

В Верещагинском округе Пермского края прокуратура и следственный отдел СКР проводят проверку. Она организована после появления в интернете видеозаписи. На ней 17-летняя девушка избивает сверстницу.

«Предварительно установлено, что инцидент произошел 5 марта. Девушка, находясь на территории одного из учебных заведений в поселке Зюкайка, избила свою 16-летней знакомую. Затем видео распространилось в соцмедиа», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В рамках проверки прокуратура даст оценку деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, оценят и организацию работы с учащимися техникума. Ход и результаты процессуальной проверки следкома находятся на контроле в надзорном ведомстве.

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В Верещагинском округе Пермского края прокуратура и следственный отдел СКР проводят проверку. Она организована после появления в интернете видеозаписи. На ней 17-летняя девушка избивает сверстницу. «Предварительно установлено, что инцидент произошел 5 марта. Девушка, находясь на территории одного из учебных заведений в поселке Зюкайка, избила свою 16-летней знакомую. Затем видео распространилось в соцмедиа», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. В рамках проверки прокуратура даст оценку деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, оценят и организацию работы с учащимися техникума. Ход и результаты процессуальной проверки следкома находятся на контроле в надзорном ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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