Жители Забайкалья собрались у дома правительства, чтобы проститься с отставным вице-премьером

В Забайкальском крае местные жители провожают в отставку первого зампреда правительства региона, ветерана спецоперации на Украине Марата Мирхайдарова, сообщают издания. Чтобы проститься с вице-премьером, жители собрались около здания областного правительства.
«Жители Забайкальского края собрались у здания областного правительства в связи с отставкой первого заместителя председателя правительства региона, ветерана специальной военной операции, Марата Мирхайдарова», — пишет «Ридус». По данным издания, жители выразили Мирхайдарову признательность за его труд.
Сам бывший вице-премьер Забайкалья сообщил, что около дома правительства собралось свыше тысячи человек. Однако на опубликованных в сети кадрах видно лишь примерно 20 человек вместе с самим чиновником.
В 2024 году Марат Мирхайдаров подписал контракт со специальным отрядом быстрого реагирования «Ахмат». В его составе чиновник прослужил четыре месяца. Он не собирался служить дольше, так как хотел вернуться на рабочее место как можно скорее.
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