Жители Забайкалья собрались у дома правительства, чтобы проститься с отставным вице-премьером

В Забайкалье провожают в отставку вице-премьера Мирхайдарова
© Служба новостей «URA.RU»
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Марат Мирхайдаров ушел в отставку
Марат Мирхайдаров ушел в отставку Фото:

В Забайкальском крае местные жители провожают в отставку первого зампреда правительства региона, ветерана спецоперации на Украине Марата Мирхайдарова, сообщают издания. Чтобы проститься с вице-премьером, жители собрались около здания областного правительства.

«Жители Забайкальского края собрались у здания областного правительства в связи с отставкой первого заместителя председателя правительства региона, ветерана специальной военной операции, Марата Мирхайдарова», — пишет «Ридус». По данным издания, жители выразили Мирхайдарову признательность за его труд.

Сам бывший вице-премьер Забайкалья сообщил, что около дома правительства собралось свыше тысячи человек. Однако на опубликованных в сети кадрах видно лишь примерно 20 человек вместе с самим чиновником. 

В 2024 году Марат Мирхайдаров подписал контракт со специальным отрядом быстрого реагирования «Ахмат». В его составе чиновник прослужил четыре месяца. Он не собирался служить дольше, так как хотел вернуться на рабочее место как можно скорее.

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В Забайкальском крае местные жители провожают в отставку первого зампреда правительства региона, ветерана спецоперации на Украине Марата Мирхайдарова, сообщают издания. Чтобы проститься с вице-премьером, жители собрались около здания областного правительства. «Жители Забайкальского края собрались у здания областного правительства в связи с отставкой первого заместителя председателя правительства региона, ветерана специальной военной операции, Марата Мирхайдарова», — пишет «Ридус». По данным издания, жители выразили Мирхайдарову признательность за его труд. Сам бывший вице-премьер Забайкалья сообщил, что около дома правительства собралось свыше тысячи человек. Однако на опубликованных в сети кадрах видно лишь примерно 20 человек вместе с самим чиновником.  В 2024 году Марат Мирхайдаров подписал контракт со специальным отрядом быстрого реагирования «Ахмат». В его составе чиновник прослужил четыре месяца. Он не собирался служить дольше, так как хотел вернуться на рабочее место как можно скорее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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