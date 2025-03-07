Служебные собаки поздравили челябинок с 8 Марта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В зубах у собак были корзинки с цветами (фото из архива)
В зубах у собак были корзинки с цветами (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Россияне готовятся отметить 8 Марта

Челябинок с наступающим 8 марта поздравили служебные собаки бордер-колли по кличке Зорро и немецкая овчарка Эра, состоящие на службе в кинологическом центре областного полицейского главка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, собаки с сотрудниками вышли на улицу Кирова, чтобы подарить дамам букеты тюльпанов.

«Обученные и обаятельные питомцы подходили с цветами, чтобы вручить их дамам. За время акции такие необычные поздравления получили порядка пятидесяти женщин», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Перед мероприятием собак несколько дней специально дрессировали держать в зубах корзинку и подносить цветы. Челябинки же оценили подобную акцию. Они признались, что Зорро и Эра подняли им настроение.

«Спасибо полиции за такую добрую, душевную акцию. Собаки мгновенно подняли мне настроение, а цветы закрепят этот эффект еще на долгое время», — приводит слова художника-карикатуриста Надежды пресс-служба ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинок с наступающим 8 марта поздравили служебные собаки бордер-колли по кличке Зорро и немецкая овчарка Эра, состоящие на службе в кинологическом центре областного полицейского главка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, собаки с сотрудниками вышли на улицу Кирова, чтобы подарить дамам букеты тюльпанов. «Обученные и обаятельные питомцы подходили с цветами, чтобы вручить их дамам. За время акции такие необычные поздравления получили порядка пятидесяти женщин», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Перед мероприятием собак несколько дней специально дрессировали держать в зубах корзинку и подносить цветы. Челябинки же оценили подобную акцию. Они признались, что Зорро и Эра подняли им настроение. «Спасибо полиции за такую добрую, душевную акцию. Собаки мгновенно подняли мне настроение, а цветы закрепят этот эффект еще на долгое время», — приводит слова художника-карикатуриста Надежды пресс-служба ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...