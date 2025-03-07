Челябинок с наступающим 8 марта поздравили служебные собаки бордер-колли по кличке Зорро и немецкая овчарка Эра, состоящие на службе в кинологическом центре областного полицейского главка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, собаки с сотрудниками вышли на улицу Кирова, чтобы подарить дамам букеты тюльпанов.
«Обученные и обаятельные питомцы подходили с цветами, чтобы вручить их дамам. За время акции такие необычные поздравления получили порядка пятидесяти женщин», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Перед мероприятием собак несколько дней специально дрессировали держать в зубах корзинку и подносить цветы. Челябинки же оценили подобную акцию. Они признались, что Зорро и Эра подняли им настроение.
«Спасибо полиции за такую добрую, душевную акцию. Собаки мгновенно подняли мне настроение, а цветы закрепят этот эффект еще на долгое время», — приводит слова художника-карикатуриста Надежды пресс-служба ведомства.
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