Защита осужденного за убийство экс-прокурора ХМАО подала в суд на присяжных

Сторона защиты Юрия Чекина, осужденного за убийство экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина подала в суд на присяжных. Они обвиняют их в нарушении тайны совещательной комнаты.
«После удаления присяжных заседателей в совещательную комнату все слушатели, судья, секретарь, представители сторон вышли из зала. А Чекина увезли в СИЗО», — говорится в заявлении.
Сторона защиты утверждает, что присяжные также покинули здание суда, хотя должны были находиться в совещательной комнате. Один из свидетелей также намерен обращаться с данным заявлением в ФСБ и прокуратуру.
Сторона защиты приобщила заявление к апелляции по делу Юрия Чекина. Оно будет рассматриваться во втором апелляционном суде Санкт-Петербурга, осужденный будет участвовать в процессе через видеосвязь из СИЗО Тюмени.
В июле 2024 года суд ХМАО вынес приговор Юрию Чекину, обвиняемому в заказном убийстве экс-прокурора округа Юрия Бедерина. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.
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