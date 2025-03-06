06 марта 2025

Защита осужденного за убийство экс-прокурора ХМАО подала в суд на присяжных

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приступает к рассмотрению апелляции по делу Чекина
Суд приступает к рассмотрению апелляции по делу Чекина Фото:

Сторона защиты Юрия Чекина, осужденного за убийство экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина подала в суд на присяжных. Они обвиняют их в нарушении тайны совещательной комнаты.

«После удаления присяжных заседателей в совещательную комнату все слушатели, судья, секретарь, представители сторон вышли из зала. А Чекина увезли в СИЗО», — говорится в заявлении.

Сторона защиты утверждает, что присяжные также покинули здание суда, хотя должны были находиться в совещательной комнате. Один из свидетелей также намерен обращаться с данным заявлением в ФСБ и прокуратуру.

Сторона защиты приобщила заявление к апелляции по делу Юрия Чекина. Оно будет рассматриваться во втором апелляционном суде Санкт-Петербурга, осужденный будет участвовать в процессе через видеосвязь из СИЗО Тюмени.

В июле 2024 года суд ХМАО вынес приговор Юрию Чекину, обвиняемому в заказном убийстве экс-прокурора округа Юрия Бедерина. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

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Сторона защиты Юрия Чекина, осужденного за убийство экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина подала в суд на присяжных. Они обвиняют их в нарушении тайны совещательной комнаты. «После удаления присяжных заседателей в совещательную комнату все слушатели, судья, секретарь, представители сторон вышли из зала. А Чекина увезли в СИЗО», — говорится в заявлении. Сторона защиты утверждает, что присяжные также покинули здание суда, хотя должны были находиться в совещательной комнате. Один из свидетелей также намерен обращаться с данным заявлением в ФСБ и прокуратуру. Сторона защиты приобщила заявление к апелляции по делу Юрия Чекина. Оно будет рассматриваться во втором апелляционном суде Санкт-Петербурга, осужденный будет участвовать в процессе через видеосвязь из СИЗО Тюмени. В июле 2024 года суд ХМАО вынес приговор Юрию Чекину, обвиняемому в заказном убийстве экс-прокурора округа Юрия Бедерина. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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