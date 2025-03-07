Спортивные болельщики моментально вывели из строя сайт хоккейного клуба «Автомобилист», желая купить билет на матч с московским ЦСКА. Площадка упала спустя пять минут после старта продаж, заметило URA.RU.
7 марта в 17:00 стартовала продажа билетов на первый матч «Автомобилист» в своем новом доме — на «УГМК-Арене». Однако почти сразу сайт начал выдавать 400, 500 и 502-ю ошибку. Тем, кто все же смог зайти, сообщают, что сектора загрузились, но нажать на места нельзя. Некоторые екатеринбуржцы говорят, что спустя время страница объявляется и появляется очередь, на данный момент желающих купить билеты более 3500. Покупателей предупреждают: на приобретение места будет 15 минут, а билет придет на почту в течение часа.
Первая предпродажа прошла 5 марта: фанатам были доступны лишь два сектора. «Автомобилист» дебютирует на новом стадионе 10 марта, здесь же пройдут и другие матчи Континентальной хоккейной лиги. Самый дешевый билет стоит 800 рублей, а самый дорогой — 10 тысяч рублей.
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