В Златоусте прошел первый день финала Кубка России по биатлону. Фоторепортаж

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Победителями спринта стали Виктория Сливко и Даниил Серохвостов
Победителями спринта стали Виктория Сливко и Даниил Серохвостов Фото:
новость из сюжета
Финал Кубка России по биатлону в Златоусте

В Златоусте Челябинской области 7 марта прошла первая гонка финала Кубка России по биатлону. На открытии финального спринта спортсменов и зрителей ждали развлекательная программа, подарки и последний спринтерский забег соревнований. Все это — в фоторепортаже URA.RU.

На входе в комплекс имени Ишмуратовой зрителей ожидали волонтеры и аниматоры. Для гостей установили палатки с чаем, кофе и снеками, чуть дальше расположили обогреваемые павильоны.

Желающие могли также попытать удачу в беспроигрышной лотерее — прокрутить колесо и получить бесплатный сувенирный подарок. После — пройти в основную зону вдоль трассы или к трибунам.

Для зрителей установили беспроигрышную лотерею с сувенирами
Для зрителей установили беспроигрышную лотерею с сувенирами
Фото:

Открытие финала началось с выступления аниматоров и интерактивов. Площадку с мини-сценой расположили вблизи трибун.

Зрители основательно подготовились к финалу Кубка — фанаты пришли в одежде с изображением триколора, на манишках красовалась надпись «Фан-сборная России по биатлону». Были и зрители с собственноручно подготовленными плакатами. На них были написаны как кричалки болельщиков, так и слова поддержки.

Первой пришла к финишу тюменка Виктория Сливко. Она завершила спринт с результатом 22 минуты 8 секунд и ни разу не промахнулась.

На втором месте оказалась Ирина Казакевич из Свердловской области. Спортсменка отстала от Сливко на 36 секунд единожды промахнувшись. На третьем — Екатерина Мошкова из ХМАО без единого промаха. Ее лидер спринта обогнала на минуту и 30 секунд.

Победителем мужской гонки стал Даниил Серохвостов, представляющий Новосибирскую область. Второе место занял Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии. На третьем — пермяк Иван Колотов.

В награждении победителей мужского спринта приняли участие Текслер и Ишмуратова. Обладатель третьего места Колотов передал букет цветов своим маме и сестре, которые приехали поддержать его в Златоуст.

Алексей Текслер принял участие в награждении победителей мужского спринта
Алексей Текслер принял участие в награждении победителей мужского спринта
Фото:

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В Златоусте Челябинской области 7 марта прошла первая гонка финала Кубка России по биатлону. На открытии финального спринта спортсменов и зрителей ждали развлекательная программа, подарки и последний спринтерский забег соревнований. Все это — в фоторепортаже URA.RU. На входе в комплекс имени Ишмуратовой зрителей ожидали волонтеры и аниматоры. Для гостей установили палатки с чаем, кофе и снеками, чуть дальше расположили обогреваемые павильоны. Желающие могли также попытать удачу в беспроигрышной лотерее — прокрутить колесо и получить бесплатный сувенирный подарок. После — пройти в основную зону вдоль трассы или к трибунам. Открытие финала началось с выступления аниматоров и интерактивов. Площадку с мини-сценой расположили вблизи трибун. Зрители основательно подготовились к финалу Кубка — фанаты пришли в одежде с изображением триколора, на манишках красовалась надпись «Фан-сборная России по биатлону». Были и зрители с собственноручно подготовленными плакатами. На них были написаны как кричалки болельщиков, так и слова поддержки. Первой пришла к финишу тюменка Виктория Сливко. Она завершила спринт с результатом 22 минуты 8 секунд и ни разу не промахнулась. На втором месте оказалась Ирина Казакевич из Свердловской области. Спортсменка отстала от Сливко на 36 секунд единожды промахнувшись. На третьем — Екатерина Мошкова из ХМАО без единого промаха. Ее лидер спринта обогнала на минуту и 30 секунд. Победителем мужской гонки стал Даниил Серохвостов, представляющий Новосибирскую область. Второе место занял Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии. На третьем — пермяк Иван Колотов. В награждении победителей мужского спринта приняли участие Текслер и Ишмуратова. Обладатель третьего места Колотов передал букет цветов своим маме и сестре, которые приехали поддержать его в Златоуст.
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