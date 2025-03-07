В Екатеринбурге обнаружили труп возле ТЦ «Фан Фан». Фото

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Медики накрыли труп мужчины
Медики накрыли труп мужчины Фото:

В Екатеринбурге вечером 7 марта возле торгового центра «Фан-Фан» обнаружили труп мужчины. На место ЧП прибыли медики, рассказал очевидец.

«На „Фан-Фане“ неотложка, труп мужчины», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Он отметил, что тело накрыли, а возле него оставили корзину с продуктами из супермаркета.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

На месте работают медики
На месте работают медики
Фото:

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В Екатеринбурге вечером 7 марта возле торгового центра «Фан-Фан» обнаружили труп мужчины. На место ЧП прибыли медики, рассказал очевидец. «На „Фан-Фане“ неотложка, труп мужчины», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Он отметил, что тело накрыли, а возле него оставили корзину с продуктами из супермаркета. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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