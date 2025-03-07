Медики накрыли труп мужчины
В Екатеринбурге вечером 7 марта возле торгового центра «Фан-Фан» обнаружили труп мужчины. На место ЧП прибыли медики, рассказал очевидец.
«На „Фан-Фане“ неотложка, труп мужчины», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Он отметил, что тело накрыли, а возле него оставили корзину с продуктами из супермаркета.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
На месте работают медики
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!