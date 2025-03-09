Центр Екатеринбурга, оказывается, богат на выбор недвижимости, которую собственники продают по низким ценам. Например, можно найти однокомнатную квартиру за 2,7 миллиона рублей. Корреспондент URA.RU изучил объявления на сайте «Авито Недвижимость» и нашел самые интересные предложения. Подробнее — в подборке.
«Однушка» дешевле трех миллионов
На улице Мичурина продают однокомнатную квартиру за 2,7 миллиона рублей. Один квадратный метр недвижимости стоит 155 тысяч рублей. На фото видно, что жилье полностью обставлено мебелью, на кухне есть вся необходимая техника. Продавец перед покупкой предупреждает, что квартира находится в жилом доме коридорного типа — бывшем общежитии.
Микростудия рядом с ТЮЗом
Студию площадью 18 квадратных метров продают за 3,3 миллиона рублей. Она находится на улице Мамина-Сибиряка. В комнату поместились только двухъярусная кровать, кровать и комод. На снимках хорошо видно, что на кухне комфортно может передвигаться только один человек. Ежемесячный ипотечный платеж за квартиру составит 44,7 тысячи рублей.
Квартира с позолоченным унитазом
«Продается светлая, теплая, однокомнатная квартира в кирпичном доме в центре города», — так презентовал однокомнатную квартиру собственник. Объект расположен в пятиэтажке на улице Бажова и стоит 4,6 миллиона рублей, один «квадрат» обойдется в 151,9 тысячи рублей. В ванной комнате установлены позолоченный унитаз и раковина. В комнате — диван и три шкафа.
«Трешка» с новыми обоями и линолеумом
За 5,9 миллиона рублей продают просторную трехкомнатную квартиру. По словам продавца, в квартире поклеены новые обои и постелен новый линолеум, а также установлена сейф-дверь. Квартира находится в переулке Саперов. При покупке квартиры в ипотеку платеж составит 112,8 тысячи рублей.
Квартира в историческом центре
Двухкомнатную квартиру на проспекте Ленина предлагают приобрести за 6,4 миллиона рублей. Один квадратный метр обойдется в 153,6 тысячи рублей, а платеж по ипотеке может составить 87,4 тысячи рублей. Продавец не уточняет, останется ли новому владельцу мебель при покупке.
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