Какие экзотические цветы дарят челябинцы на 8 Марта

Челябинцам на 8 Марта предложили заменить классические букеты новыми сочетаниями
© Служба новостей «URA.RU»
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Классические букеты челябинцам предложили заменить новыми композициями
Классические букеты челябинцам предложили заменить новыми композициями Фото:

Жителям Челябинской области на 8 Марта предложили заменить классические букеты необычными сочетаниями цветов, которые удивят женскую половину. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса маркетплейса Flowwow, подойдут лютики и композиции из анемона. 

«В преддверии 8 Марта жители Челябинска чаще всего приобретают букеты из классических цветов — хризантем, роз, диантусов и тюльпанов. Но если есть желание удивить получателей чем-то необычным и запоминающимся, можно остановить свой выбор на альтернативных вариантах. Например, вместо французских роз выбрать ранункулюсы (лютики)», — рассказали URA.RU в офисе Flowwow.

Лютики запоминаются благодаря лепесткам, плотно прижимающимися друг к другу. Эти и другие нестандартные цветы становятся все более популярными среди покупателей.

С начала года в Челябинске наблюдается рост интереса к необычным цветочным композициям. Маттиолу часто выбирают как альтернативу мимозе, поскольку она более пышная и разнообразная по цветовой палитре. Композиции из анемона органично комбинируются с классическими диантусами и хризантемами.

Для челябинцев новаторские композиции с лютиками в среднем обходятся в 3,7 тысячи рублей. Букеты с маттиолой можно приобрести за 4,5 тысячи рублей. Букет из гортензий можно потратить порядка 2,9 тысячи рублей, из орхидей — 4,3 тысячи рублей.

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Жителям Челябинской области на 8 Марта предложили заменить классические букеты необычными сочетаниями цветов, которые удивят женскую половину. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса маркетплейса Flowwow, подойдут лютики и композиции из анемона.  «В преддверии 8 Марта жители Челябинска чаще всего приобретают букеты из классических цветов — хризантем, роз, диантусов и тюльпанов. Но если есть желание удивить получателей чем-то необычным и запоминающимся, можно остановить свой выбор на альтернативных вариантах. Например, вместо французских роз выбрать ранункулюсы (лютики)», — рассказали URA.RU в офисе Flowwow. Лютики запоминаются благодаря лепесткам, плотно прижимающимися друг к другу. Эти и другие нестандартные цветы становятся все более популярными среди покупателей. С начала года в Челябинске наблюдается рост интереса к необычным цветочным композициям. Маттиолу часто выбирают как альтернативу мимозе, поскольку она более пышная и разнообразная по цветовой палитре. Композиции из анемона органично комбинируются с классическими диантусами и хризантемами. Для челябинцев новаторские композиции с лютиками в среднем обходятся в 3,7 тысячи рублей. Букеты с маттиолой можно приобрести за 4,5 тысячи рублей. Букет из гортензий можно потратить порядка 2,9 тысячи рублей, из орхидей — 4,3 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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