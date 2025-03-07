Какие экзотические цветы дарят челябинцы на 8 Марта

Жителям Челябинской области на 8 Марта предложили заменить классические букеты необычными сочетаниями цветов, которые удивят женскую половину. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса маркетплейса Flowwow, подойдут лютики и композиции из анемона.
«В преддверии 8 Марта жители Челябинска чаще всего приобретают букеты из классических цветов — хризантем, роз, диантусов и тюльпанов. Но если есть желание удивить получателей чем-то необычным и запоминающимся, можно остановить свой выбор на альтернативных вариантах. Например, вместо французских роз выбрать ранункулюсы (лютики)», — рассказали URA.RU в офисе Flowwow.
Лютики запоминаются благодаря лепесткам, плотно прижимающимися друг к другу. Эти и другие нестандартные цветы становятся все более популярными среди покупателей.
С начала года в Челябинске наблюдается рост интереса к необычным цветочным композициям. Маттиолу часто выбирают как альтернативу мимозе, поскольку она более пышная и разнообразная по цветовой палитре. Композиции из анемона органично комбинируются с классическими диантусами и хризантемами.
Для челябинцев новаторские композиции с лютиками в среднем обходятся в 3,7 тысячи рублей. Букеты с маттиолой можно приобрести за 4,5 тысячи рублей. Букет из гортензий можно потратить порядка 2,9 тысячи рублей, из орхидей — 4,3 тысячи рублей.
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