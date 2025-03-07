Кремль: Путин выразил солидарность с Додиком

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Сербии Александром Вучичем поддержал законно избранные власти Сербии, осудил любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела страны и выразил солидарность с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии, высказался в поддержку действий законно избранных властей. С российской стороны была также выражена солидарность с Президентом Республики Сербской М. Додиком», — пишет официальный telegram-канал Кремля.
Ранее суд Боснии и Герцеговины вынес приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику, назначив ему наказание в виде одного года тюремного заключения. Кроме того, на Додика наложен шестилетний запрет на участие в политической жизни. Основанием для такого решения стало его несоблюдение указаний Высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.
В августе 2023 года Додику были предъявлены обвинения в связи с подписанным им в июне указом. Согласно этому документу, решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины признавались недействительными на территории Республики Сербской. Также обвинения были выдвинуты в адрес врио директора государственного издательства Республики Сербской «Службени гласник» Милоша Лукича, который обеспечил публикацию данного указа.
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