В Магнитогорске Челябинской области новый ЖК комфорт-класса возведут на улице Соборной. Сдать объект в эксплуатацию планируется к четвертому кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Магнитогорске Челябинской области застройщик ООО СЗ „Ключевой“ построит четырехэтажный жилой комплекс. Жилая площадь комплекса составит 3 тысячи 380 квадратных метров. Его планируется возвести к четвертому кварталу 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Как сообщается на сайте, будет построен жилой комплекс комфорт-класса из кирпича на 56 квартир. Также на территории предусмотрено строительство детских и спортивных площадок и парковки на 34 места.
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