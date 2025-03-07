В Магнитогорске построят новый ЖК комфорт-класса. Фото

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Сдать объект в эксплуатацию планируется к четвертому кварталу 2025 года
Сдать объект в эксплуатацию планируется к четвертому кварталу 2025 года Фото:

В Магнитогорске Челябинской области новый ЖК комфорт-класса возведут на улице Соборной. Сдать объект в эксплуатацию планируется к четвертому кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Магнитогорске Челябинской области застройщик ООО СЗ „Ключевой“ построит четырехэтажный жилой комплекс. Жилая площадь комплекса составит 3 тысячи 380 квадратных метров. Его планируется возвести к четвертому кварталу 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как сообщается на сайте, будет построен жилой комплекс комфорт-класса из кирпича на 56 квартир. Также на территории предусмотрено строительство детских и спортивных площадок и парковки на 34 места.

Новый ЖК построят на улице Соборной
Новый ЖК построят на улице Соборной
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области новый ЖК комфорт-класса возведут на улице Соборной. Сдать объект в эксплуатацию планируется к четвертому кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости. «В Магнитогорске Челябинской области застройщик ООО СЗ „Ключевой“ построит четырехэтажный жилой комплекс. Жилая площадь комплекса составит 3 тысячи 380 квадратных метров. Его планируется возвести к четвертому кварталу 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Как сообщается на сайте, будет построен жилой комплекс комфорт-класса из кирпича на 56 квартир. Также на территории предусмотрено строительство детских и спортивных площадок и парковки на 34 места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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