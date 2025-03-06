06 марта 2025

Главная интрига красной дорожки «Духа огня» в ХМАО раскрыта: кто скрывался под маской коня. Фото

Студент ВГИКа скрылся под маской коня на красной дорожке «Духа огня» в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Под маской коня оказался студент ВГИКа
Под маской коня оказался студент ВГИКа Фото:
новость из сюжета
Кинофестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске

Гостем, который скрылся под маской на открытии кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске, оказался молодой режиссер Павел Королько. Эпатажное появление кинематографиста босиком на красной дорожке удивило публику — он надел латексную голову лошади, а в руках нес ботинки.

Студент ВГИКа Павел Королько
Студент ВГИКа Павел Королько
Фото:

«Человеком с конем на голове оказался Павел Королько. Он участвует в конкурсе короткого метра», — узнал журналист URA.RU в югорской медиатусовке.

Королько учится во ВГИКе под наставничеством Сергея Соловьева. В конкурсе короткого метра участвуют и другие студенты ВГИКа. Например, Борислав Пивоваров — он обучается в мастерской братьев Александра и Владимира Котт и Владимира Фенченко.

23-й по счету «Дух огня» продлится в столице ХМАО еще весь уикенд. Церемония закрытия, где объявят победителей конкурсных программ, состоится 9 марта. Следите за последними новостями с кинофестиваля в нашем сюжете.

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Гостем, который скрылся под маской на открытии кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске, оказался молодой режиссер Павел Королько. Эпатажное появление кинематографиста босиком на красной дорожке удивило публику — он надел латексную голову лошади, а в руках нес ботинки. «Человеком с конем на голове оказался Павел Королько. Он участвует в конкурсе короткого метра», — узнал журналист URA.RU в югорской медиатусовке. Королько учится во ВГИКе под наставничеством Сергея Соловьева. В конкурсе короткого метра участвуют и другие студенты ВГИКа. Например, Борислав Пивоваров — он обучается в мастерской братьев Александра и Владимира Котт и Владимира Фенченко. 23-й по счету «Дух огня» продлится в столице ХМАО еще весь уикенд. Церемония закрытия, где объявят победителей конкурсных программ, состоится 9 марта. Следите за последними новостями с кинофестиваля в нашем сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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