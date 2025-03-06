Гостем, который скрылся под маской на открытии кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске, оказался молодой режиссер Павел Королько. Эпатажное появление кинематографиста босиком на красной дорожке удивило публику — он надел латексную голову лошади, а в руках нес ботинки.
«Человеком с конем на голове оказался Павел Королько. Он участвует в конкурсе короткого метра», — узнал журналист URA.RU в югорской медиатусовке.
Королько учится во ВГИКе под наставничеством Сергея Соловьева. В конкурсе короткого метра участвуют и другие студенты ВГИКа. Например, Борислав Пивоваров — он обучается в мастерской братьев Александра и Владимира Котт и Владимира Фенченко.
23-й по счету «Дух огня» продлится в столице ХМАО еще весь уикенд. Церемония закрытия, где объявят победителей конкурсных программ, состоится 9 марта. Следите за последними новостями с кинофестиваля в нашем сюжете.
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