Захарова: Россия встревожена резким обострением ситуации в Сирии

Россия выразила серьезную обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что в стране происходят масштабные боестолкновения, которые привели к значительным жертвам.
«Встревожены резким обострением обстановки в Сирии», — указала Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте МИД. Политик также привела информацию о том, что в провинциях Латакия и Тартус проходят масштабные бои между сирийскими силовыми структурами и вооруженными формированиями, самоопределившимися как местное сопротивление.
Кроме того, Захарова призвала всех влиятельных сирийских лидеров сделать все возможное для прекращения кровопролития и защиты мирного населения. Она подчеркнула важность поддержания национального согласия и безопасности граждан в период переходного процесса, который сейчас переживает Сирия.
«Рассчитываем, что все государства, имеющие влияние на обстановку в Сирии, будут содействовать ее нормализации. Настроены на тесную координацию усилий с зарубежными партнерами в интересах скорейшей деэскалации ситуации», — заключила дипломат.
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