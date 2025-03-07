Захарова: Россия встревожена резким обострением ситуации в Сирии

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Захарова заявила, что РФ встревожена резким обострением обстановки в Сирии
Захарова заявила, что РФ встревожена резким обострением обстановки в Сирии Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

Россия выразила серьезную обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что в стране происходят масштабные боестолкновения, которые привели к значительным жертвам.

«Встревожены резким обострением обстановки в Сирии», — указала Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте МИД. Политик также привела информацию о том, что в провинциях Латакия и Тартус проходят масштабные бои между сирийскими силовыми структурами и вооруженными формированиями, самоопределившимися как местное сопротивление.

Кроме того, Захарова призвала всех влиятельных сирийских лидеров сделать все возможное для прекращения кровопролития и защиты мирного населения. Она подчеркнула важность поддержания национального согласия и безопасности граждан в период переходного процесса, который сейчас переживает Сирия.

«Рассчитываем, что все государства, имеющие влияние на обстановку в Сирии, будут содействовать ее нормализации. Настроены на тесную координацию усилий с зарубежными партнерами в интересах скорейшей деэскалации ситуации», — заключила дипломат.

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Россия выразила серьезную обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что в стране происходят масштабные боестолкновения, которые привели к значительным жертвам. «Встревожены резким обострением обстановки в Сирии», — указала Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте МИД. Политик также привела информацию о том, что в провинциях Латакия и Тартус проходят масштабные бои между сирийскими силовыми структурами и вооруженными формированиями, самоопределившимися как местное сопротивление. Кроме того, Захарова призвала всех влиятельных сирийских лидеров сделать все возможное для прекращения кровопролития и защиты мирного населения. Она подчеркнула важность поддержания национального согласия и безопасности граждан в период переходного процесса, который сейчас переживает Сирия. «Рассчитываем, что все государства, имеющие влияние на обстановку в Сирии, будут содействовать ее нормализации. Настроены на тесную координацию усилий с зарубежными партнерами в интересах скорейшей деэскалации ситуации», — заключила дипломат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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