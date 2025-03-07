В США арестовали предполагаемого организатора теракта в «Крокусе»

Полиция США задержала одного из предполагаемых организаторов теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл», члена ИГ (организация признана террористической в РФ) Мохаммеда Шарифуллу. Об этом сообщает американский Минюст.
«Он передавал инструкции о том, как использовать винтовки типа АК и другое оружие, потенциальным нападающим. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырёх арестованных (Россией после теракта в „Крокусе“, — прим. URA.RU) боевиков, тех, кого он ранее инструктировал», — говорится на официальном сайте Минюста США. Шарифулла также участвовал в боевых действиях на территории Афганистана и воевал против американской армии. Его обвиняют, в частности, в организации теракта в аэропорту Кабула в 2021 году, в результате которого погибли эвакуировавшиеся военные.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта 2024 года. Группа террористов открыла огонь по посетителям ТЦ, погибли 143 человека, почти две сотни пострадали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.