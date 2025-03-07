Как не нарваться на мошенников, заказывая уборку квартиры в клининговых компаниях

Заказывать уборку квартиры следует только в специализированных агрегаторах или клининговых компаниях с хорошей репутацией. При этом люди не должны терять бдительность, особенно в преддверии праздников, в частности, 8 Марта. Об этом сообщила СЕО-специалист российского агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова в беседе с URA.RU.
«Заказывайте уборку через специализированные агрегаторы или клининговые компании с хорошей репутацией. Меняйте уборщиков, чтобы они не успели сориентироваться и спланировать кражу», — заявила Мария Нагибова в беседе с URA.RU. Она отметила, что в преддверии праздников и, в частности, 8 Марта, люди часто заказывают уборку квартиры и при этом теряют бдительность и ослабляют контроль над уборщиком.
Специалист подчеркнула, что люди, заказывая уборку у незнакомых частных лиц, рискуют потерять деньги и драгоценности. Так, одной из самых распространенных схем является включение пылесоса и кража ценных вещей под его шум. Также, по словам Нагибовой, распространено постепенное воровство — уборщик входит в доверие хозяев, изучает места хранения ценностей и выносит вещи по одной-две за раз при следующих визитах. Помимо этого, уборщик может потребовать предоплату за услугу, а затем оказать ее некачественно — в такой ситуации деньги вернуть практически невозможно.
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