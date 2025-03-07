07 марта 2025

Главный нарколог Урала Поддубный выступил против жесткого «сухого закона»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения продажи алкоголя по времени или резкое повышение возраста, с которого можно покупать его, слишком жесткие методы
Ограничения продажи алкоголя по времени или резкое повышение возраста, с которого можно покупать его, слишком жесткие методы Фото:

Главный психиатр-нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный высказался против резкого запрета продажи алкоголя. Свою позицию он озвучил в эфире ОТВ.

Поводом для такой дискуссии по всей стране стало решение руководства Вологодской области, которое с 1 марта разрешило продавать алкоголь по будням только с 12:00 до 14:00. «Такими резкими методами мы ничего не добьемся. Надо не забыть, что есть аспект доходной части бюджета: алкоголь продается, это акцизы, это бюджет. Но в то же время число алкоголь-ассоциируемых заболеваний, которые являются причиной смертности, зашкаливает», — сказал Поддубный в эфире ОТВ.

Он также заявил, что в целом не против повышения возрастного ценза до 21 года, но, ссылаясь на некий «социальный аспект», отметил, что не стоит делать это резко. «Если вводить, то постепенно — до 19 лет сначала, потом до 20 лет», — убеждён Поддубный.

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Главный психиатр-нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный высказался против резкого запрета продажи алкоголя. Свою позицию он озвучил в эфире ОТВ. Поводом для такой дискуссии по всей стране стало решение руководства Вологодской области, которое с 1 марта разрешило продавать алкоголь по будням только с 12:00 до 14:00. «Такими резкими методами мы ничего не добьемся. Надо не забыть, что есть аспект доходной части бюджета: алкоголь продается, это акцизы, это бюджет. Но в то же время число алкоголь-ассоциируемых заболеваний, которые являются причиной смертности, зашкаливает», — сказал Поддубный в эфире ОТВ. Он также заявил, что в целом не против повышения возрастного ценза до 21 года, но, ссылаясь на некий «социальный аспект», отметил, что не стоит делать это резко. «Если вводить, то постепенно — до 19 лет сначала, потом до 20 лет», — убеждён Поддубный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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