Главный нарколог Урала Поддубный выступил против жесткого «сухого закона»

Главный психиатр-нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный высказался против резкого запрета продажи алкоголя. Свою позицию он озвучил в эфире ОТВ.
Поводом для такой дискуссии по всей стране стало решение руководства Вологодской области, которое с 1 марта разрешило продавать алкоголь по будням только с 12:00 до 14:00. «Такими резкими методами мы ничего не добьемся. Надо не забыть, что есть аспект доходной части бюджета: алкоголь продается, это акцизы, это бюджет. Но в то же время число алкоголь-ассоциируемых заболеваний, которые являются причиной смертности, зашкаливает», — сказал Поддубный в эфире ОТВ.
Он также заявил, что в целом не против повышения возрастного ценза до 21 года, но, ссылаясь на некий «социальный аспект», отметил, что не стоит делать это резко. «Если вводить, то постепенно — до 19 лет сначала, потом до 20 лет», — убеждён Поддубный.
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