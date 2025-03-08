«Их творчество нужно только в России»: продюсер оценил новую песню братьев Меладзе

Продюсер Павел Рудченко раскрыл сумму, которую Константин Меладзе заработал в России, выпуская свои композиции. Новая песня композитора «Игры», которую он написал для брата Валерия Меладзе, также вышла на российском музыкальном лейбле. В беседе с URA.RU Рудченко прояснил эту ситуацию.
«Константин Меладзе выпустил песню, написанную для брата в своем стиле, которого он придерживается всегда. Композиция вышла через российский музыкальный лейбл, который, разумеется, монетизируется. За прошлый год, насколько я знаю, Константин Меладзе заработал в России несколько десятков миллионов рублей. То есть, он в России не живет, но деньги получает», — рассказал продюсер.
Песня, разумеется, о любви в женщине, как и львиная часть всего творчества братьев Меладзе. Валерий признается в своих чувствах некой даме, которую называет «Мисс Благоразумие». Композиция, даже несмотря на неоднозначную позицию Меладзе, придется по душе российскому слушателю, который годами слушал творчество Валерия. «По сути, творчество братьев Меладзе нужно только в России или российской иммиграции, которой не так много за границей. Соответственно, говорить о частых концертах там не приходится», — пояснил Рудченко.
Братья Меладзе с начала 2022 года покинули Россию. Валерий вместе с женой Альбиной Джанабаевой не скрывает своей проукраинской позиции и уже попадал из-за этого в скандальные истории. Константин Меладзе также покинул страну вместе с Верой Брежневой, с которой позже они развелись. В августе 2023 года появилась информация, что старший Меладзе потерял вид на жительство в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.