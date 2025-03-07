07 марта 2025

В Свердловской области неделю назад пропал 37-летний мужчина. Фото

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Местоположение мужчины неизвестно с конца февраля
Местоположение мужчины неизвестно с конца февраля Фото:

В Первоуральске пропал 37-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с 28 февраля. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Шистеров Сергей Алексеевич, 37 лет (1988 года рождения). С 28 февраля 2025 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Рост Сергея — 175 см, имеет худощавое телосложение. Волосы русые, глаза голубые. В какую одежду был одет — неизвестно.

Ориентировка на пропавшего
Ориентировка на пропавшего
Фото:

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В Первоуральске пропал 37-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с 28 февраля. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Шистеров Сергей Алексеевич, 37 лет (1988 года рождения). С 28 февраля 2025 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Рост Сергея — 175 см, имеет худощавое телосложение. Волосы русые, глаза голубые. В какую одежду был одет — неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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