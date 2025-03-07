Местоположение мужчины неизвестно с конца февраля
В Первоуральске пропал 37-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с 28 февраля. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Шистеров Сергей Алексеевич, 37 лет (1988 года рождения). С 28 февраля 2025 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Рост Сергея — 175 см, имеет худощавое телосложение. Волосы русые, глаза голубые. В какую одежду был одет — неизвестно.
Ориентировка на пропавшего
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