Предпринимателя из Перми уличили в нарушениях при производстве мясной продукции

Пермский предприниматель оштрафован за нарушения при производстве мясной продукции. Бизнесмен безответственно относился к соблюдению ветеринарный требований и обеспечению безопасности пищевых продуктов, передает пресс-служба Россельхознадзора по Пермскому краю.
«В феврале 2025 года Россельхознадзор провел плановую проверку ИП Давлятова А.Н. Бизнесмен перерабатывает мясо в Перми. Выяснилось, что у ИП не было ветеринарных документов на куриное мясо, а документы в системе „Меркурий“ оформлялись с задержками. Также не были разработаны процедуры, соответствующие принципам ХАССП»,— написано на сайте ведомства..
Декларация о соответствии полуфабрикатов из куриного мяса была признана недействительной, так как оформлена без обязательных исследований на радионуклиды (Цезий-137). Эти факты нарушают требования ветеринарных правил и законов, связанных с оформлением ветеринарных документов. Это делает невозможным отслеживание происхождения используемого сырья и соответствие продукции установленным стандартам. Предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован.
URA.RU рассказывало ранее, что пермская фабрике замороженных продуктов «Запросто» заплатит штраф за антисанитарию. Россельхознадзор обнаружил в помещениях предприятия плесень и ржавчину.
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