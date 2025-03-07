07 марта 2025

Предпринимателя из Перми уличили в нарушениях при производстве мясной продукции

© Служба новостей «URA.RU»
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Россельхознадзор нашел нарушения во время внеплановой проверки
Россельхознадзор нашел нарушения во время внеплановой проверки Фото:

Пермский предприниматель оштрафован за нарушения при производстве мясной продукции. Бизнесмен безответственно относился к соблюдению ветеринарный требований и обеспечению безопасности пищевых продуктов, передает пресс-служба Россельхознадзора по Пермскому краю.

«В феврале 2025 года Россельхознадзор провел плановую проверку ИП Давлятова А.Н. Бизнесмен перерабатывает мясо в Перми. Выяснилось, что у ИП не было ветеринарных документов на куриное мясо, а документы в системе „Меркурий“ оформлялись с задержками. Также не были разработаны процедуры, соответствующие принципам ХАССП»,— написано на сайте ведомства..

Декларация о соответствии полуфабрикатов из куриного мяса была признана недействительной, так как оформлена без обязательных исследований на радионуклиды (Цезий-137). Эти факты нарушают требования ветеринарных правил и законов, связанных с оформлением ветеринарных документов. Это делает невозможным отслеживание происхождения используемого сырья и соответствие продукции установленным стандартам. Предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован.

URA.RU рассказывало ранее, что пермская фабрике замороженных продуктов «Запросто» заплатит штраф за антисанитарию. Россельхознадзор обнаружил в помещениях предприятия плесень и ржавчину.

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Пермский предприниматель оштрафован за нарушения при производстве мясной продукции. Бизнесмен безответственно относился к соблюдению ветеринарный требований и обеспечению безопасности пищевых продуктов, передает пресс-служба Россельхознадзора по Пермскому краю. «В феврале 2025 года Россельхознадзор провел плановую проверку ИП Давлятова А.Н. Бизнесмен перерабатывает мясо в Перми. Выяснилось, что у ИП не было ветеринарных документов на куриное мясо, а документы в системе „Меркурий“ оформлялись с задержками. Также не были разработаны процедуры, соответствующие принципам ХАССП»,— написано на сайте ведомства.. Декларация о соответствии полуфабрикатов из куриного мяса была признана недействительной, так как оформлена без обязательных исследований на радионуклиды (Цезий-137). Эти факты нарушают требования ветеринарных правил и законов, связанных с оформлением ветеринарных документов. Это делает невозможным отслеживание происхождения используемого сырья и соответствие продукции установленным стандартам. Предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован. URA.RU рассказывало ранее, что пермская фабрике замороженных продуктов «Запросто» заплатит штраф за антисанитарию. Россельхознадзор обнаружил в помещениях предприятия плесень и ржавчину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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