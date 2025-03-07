07 марта 2025

Россиянам рассказали, на сколько вырастут штрафы за превышение скорости

Депутат Якубовский: штрафы за превышение скорости выросли до 7,5 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме ужесточили наказание за нарушение ПДД
В Госдуме ужесточили наказание за нарушение ПДД Фото:

В России максимальный штраф за превышение скорости увеличился с 5 000 рублей до 7 500 рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

«С 1 января 2025 года в России ужесточили санкции за нарушения правил дорожного движения. Штрафы за превышение скорости были от 500 до 5 тысяч рублей, а сейчас они составляют от 750 до 7,5 тысячи рублей», — передает РИА Новости слова Якубовского.

Ранее в России для автомобилистов повысили штраф на 50% за превышение скорости, проезд на красный, выезд на встречную полосу, непристегнутый ремень безопасности, несоблюдение разметки, вождение в состоянии опьянения и др. Размер скидки на оплату квитанций за нарушение ПДД сократился с 50 до 25%, однако срок, за который это можно сделать, увеличится с 20 до 30 дней, передает RT.

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В России максимальный штраф за превышение скорости увеличился с 5 000 рублей до 7 500 рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский. «С 1 января 2025 года в России ужесточили санкции за нарушения правил дорожного движения. Штрафы за превышение скорости были от 500 до 5 тысяч рублей, а сейчас они составляют от 750 до 7,5 тысячи рублей», — передает РИА Новости слова Якубовского. Ранее в России для автомобилистов повысили штраф на 50% за превышение скорости, проезд на красный, выезд на встречную полосу, непристегнутый ремень безопасности, несоблюдение разметки, вождение в состоянии опьянения и др. Размер скидки на оплату квитанций за нарушение ПДД сократился с 50 до 25%, однако срок, за который это можно сделать, увеличится с 20 до 30 дней, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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