Финансист объяснил, от чего срочно нужно избавиться российским инвесторам

От вложений в некоторые активы в 2025 году необходимо избавиться, пока они не принесли убытки. Такое мнение высказал финансист, эксперт президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко. В частности, он предостерег от вложений в жилую недвижимость.
«Если не случится непредвиденных обстоятельств, прогноз по итогам года для российского рынка ценных бумаг позитивный. Тем не менее, рекомендую российским инвесторам в 2025 году пересмотреть вложения в некоторые активы», — отметил Мищенко в беседе с «Прайм». Он выделил корпоративные облигации низкого качества как рискованные из-за высокой вероятности дефолтов.
Мищенко подчеркнул, что уязвимыми являются бумаги авиакомпаний, собственников торговых центров, строительных компаний и угольной отрасли. Сложности этих секторов связаны с падением выручки и большой долговой нагрузкой. Эксперт также предостерег от вложений в жилую и коммерческую недвижимость, которая страдает от стагнации из-за высоких ставок и сложностей с арендой.
Для снижения рисков убытков в случае негативной динамики на фондовом рынке эксперты советуют консервативным инвесторам формировать «сбалансированный портфель», который включает в себя различные виды активов. Андрей Петров, специалист в области финансов, предлагает следующее распределение инвестиций: 50% составляют акции, 40% приходится на депозитные вложения, а 10% отводится под валютные облигации, передает Lenta.ru.
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