Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал своей супруге Ирине 8 Марта букет мимоз. Об этом первая леди региона рассказала в своем telegram-канале.
«Мои родные любимые мужчины — муж и сын — прекрасно знают, как я люблю мимозу. И сегодня утром меня разбудил именно этот аромат», — написала Ирина Текслер.
Жена губернатора рассказала, что мимозы в детстве ей, маме и сестре на 8 Марта дарил отец. Для этого ему приходилось стоять в длинной очереди на морозе, ведь семья жила в Норильске, где температура воздуха в марте достигала минус 45 градусов. Ирина Текслер также поздравила представительниц прекрасного пола с Международным женским днем, пожелав быть счастливыми и любимыми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!