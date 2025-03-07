07 марта 2025

Жена челябинского губернатора показала презент, который получила на 8 Марта. Фото

Алексей Текслер подарил жене Ирине на 8 Марта букет мимоз
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер рассказала о любимом с детства подарке
Ирина Текслер рассказала о любимом с детства подарке Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал своей супруге Ирине 8 Марта букет мимоз. Об этом первая леди региона рассказала в своем telegram-канале.

«Мои родные любимые мужчины — муж и сын — прекрасно знают, как я люблю мимозу. И сегодня утром меня разбудил именно этот аромат», — написала Ирина Текслер.

Жена губернатора рассказала, что мимозы в детстве ей, маме и сестре на 8 Марта дарил отец. Для этого ему приходилось стоять в длинной очереди на морозе, ведь семья жила в Норильске, где температура воздуха в марте достигала минус 45 градусов. Ирина Текслер также поздравила представительниц прекрасного пола с Международным женским днем, пожелав быть счастливыми и любимыми.

Ирина Текслер получила в подарок на 8 Марта от мужа роскошный букет мимоз
Ирина Текслер получила в подарок на 8 Марта от мужа роскошный букет мимоз
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал своей супруге Ирине 8 Марта букет мимоз. Об этом первая леди региона рассказала в своем telegram-канале. «Мои родные любимые мужчины — муж и сын — прекрасно знают, как я люблю мимозу. И сегодня утром меня разбудил именно этот аромат», — написала Ирина Текслер. Жена губернатора рассказала, что мимозы в детстве ей, маме и сестре на 8 Марта дарил отец. Для этого ему приходилось стоять в длинной очереди на морозе, ведь семья жила в Норильске, где температура воздуха в марте достигала минус 45 градусов. Ирина Текслер также поздравила представительниц прекрасного пола с Международным женским днем, пожелав быть счастливыми и любимыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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