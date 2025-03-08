Запад использует протесты студентов и оппозиции в Сербии для того, чтобы спровоцировать конфликт между Белградом и Москвой. Эти протесты не носят социального характера и не направлены на создание более справедливого или успешного общества, сообщил замглавы правительства страны Александр Вулин.
«В Сербии происходит цветная революция, и ее целью является не улучшение материального положения преподавателей или студентов, но свержение власти в Сербии и установление правительства, которое введет санкции против России и национализирует „Нефтяную индустрию Сербии“, — заявил Вулин. Его слова передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что сербские власти активно сопротивляются этой попытке цветной революции. Нынешнее правительство страны должно одержать победу ради сохранения дружественных отношений между Белградом и Москвой.
С ноября 2024 года в Сербии проходят акции протестов, организованные студентами и представителями оппозиции. Поводом массовых выступлений стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого 1 ноября погибли 15 человек. Так, участники протестов блокировали работу многих высших учебных заведений и регулярно перекрывают дороги и транспортные узлы. Однако они не устраивают массовые беспорядки. Среди требований протестующих: обнародование всех документов, связанных с реконструкцией железнодорожного вокзала в Нови-Саде, проведение тщательного расследования и привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к трагедии, а также прекращение преследования задержанных в ходе акций.
Правительство начало выполнять эти требования: документы по реконструкции вокзала были опубликованы в открытом доступе. В январе 2025 года президент Сербии Александр Вучич подписал указ о помиловании 13 участников протестов. Правительство приглашает студентов и оппозицию к диалогу, но эти призывы пока остаются без ответа. Власти страны утверждают, что цель протестующих — свержение действующего правительства и президента. По словам Вучича, на поддержку протестных движений из-за рубежа за последние четыре года было выделено около одного миллиарда евро. Он также заявил, что Сербия не будет вводить санкции против РФ и КНДР для удовлетворения сторонних лиц и сохранит со странами дружеские отношения.
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