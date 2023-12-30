30 декабря 2023

Вучич пообещал сохранить дружбу с РФ, несмотря на давление Запада

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, Вучич Александр,  stock
Сербия будет действовать в своих интересах и сохранит дружественные отношения с РФ, заявил Вучич Фото:

Сербия сохранит дружеские отношения с Россией и КНДР и не будет вводить санкции для удовлетворения сторонних лиц. При этом страна продолжит путь к Евросоюзу. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Но Сербия точно так же, с гордостью продолжит сохранять свои традиционные дружеские отношения и наилучшие возможные отношения с КНР и РФ», — передает РИА Новости слова Вучича. Кроме того, он заявил, что страна продолжит свой путь к ЕС, несмотря на то, что Запад хотел бы убрать Сербию с этого пути.

Вучич добавил, что также сохранит хорошие отношения со странами, против которых думают, что Сербия должна ввести на них санкции. Страна будет поступать в своих интересах, а не в интересах третьих личностей.

Ранее в Белграде начались протесты из-за победы коалиции Вучича на выборах. Бунтующие просили отменить итоги мероприятия, пишет Pravda.Ru. Спецслужбы России предупредили руководство страны о готовящихся протестах. Тем самым они помогли Сербии обойтись малой кровью, передает «Царьград». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит развивать партнерские отношения с Сербией. РФ высоко ценит страну.

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Сербия сохранит дружеские отношения с Россией и КНДР и не будет вводить санкции для удовлетворения сторонних лиц. При этом страна продолжит путь к Евросоюзу. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. «Но Сербия точно так же, с гордостью продолжит сохранять свои традиционные дружеские отношения и наилучшие возможные отношения с КНР и РФ», — передает РИА Новости слова Вучича. Кроме того, он заявил, что страна продолжит свой путь к ЕС, несмотря на то, что Запад хотел бы убрать Сербию с этого пути. Вучич добавил, что также сохранит хорошие отношения со странами, против которых думают, что Сербия должна ввести на них санкции. Страна будет поступать в своих интересах, а не в интересах третьих личностей. Ранее в Белграде начались протесты из-за победы коалиции Вучича на выборах. Бунтующие просили отменить итоги мероприятия, пишет Pravda.Ru. Спецслужбы России предупредили руководство страны о готовящихся протестах. Тем самым они помогли Сербии обойтись малой кровью, передает «Царьград». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит развивать партнерские отношения с Сербией. РФ высоко ценит страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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