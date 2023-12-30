Вучич пообещал сохранить дружбу с РФ, несмотря на давление Запада

31 декабря 2023 в 08:57 Размер текста - 17 +

Сербия будет действовать в своих интересах и сохранит дружественные отношения с РФ, заявил Вучич Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Сербия сохранит дружеские отношения с Россией и КНДР и не будет вводить санкции для удовлетворения сторонних лиц. При этом страна продолжит путь к Евросоюзу. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. «Но Сербия точно так же, с гордостью продолжит сохранять свои традиционные дружеские отношения и наилучшие возможные отношения с КНР и РФ», — передает РИА Новости слова Вучича. Кроме того, он заявил, что страна продолжит свой путь к ЕС, несмотря на то, что Запад хотел бы убрать Сербию с этого пути. Вучич добавил, что также сохранит хорошие отношения со странами, против которых думают, что Сербия должна ввести на них санкции. Страна будет поступать в своих интересах, а не в интересах третьих личностей. Ранее в Белграде начались протесты из-за победы коалиции Вучича на выборах. Бунтующие просили отменить итоги мероприятия , пишет Pravda.Ru. Спецслужбы России предупредили руководство страны о готовящихся протестах. Тем самым они помогли Сербии обойтись малой кровью, передает «Царьград». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит развивать партнерские отношения с Сербией. РФ высоко ценит страну.

Сербия сохранит дружеские отношения с Россией и КНДР и не будет вводить санкции для удовлетворения сторонних лиц. При этом страна продолжит путь к Евросоюзу. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. «Но Сербия точно так же, с гордостью продолжит сохранять свои традиционные дружеские отношения и наилучшие возможные отношения с КНР и РФ», — передает РИА Новости слова Вучича. Кроме того, он заявил, что страна продолжит свой путь к ЕС, несмотря на то, что Запад хотел бы убрать Сербию с этого пути. Вучич добавил, что также сохранит хорошие отношения со странами, против которых думают, что Сербия должна ввести на них санкции. Страна будет поступать в своих интересах, а не в интересах третьих личностей. Ранее в Белграде начались протесты из-за победы коалиции Вучича на выборах. Бунтующие просили отменить итоги мероприятия, пишет Pravda.Ru. Спецслужбы России предупредили руководство страны о готовящихся протестах. Тем самым они помогли Сербии обойтись малой кровью, передает «Царьград». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит развивать партнерские отношения с Сербией. РФ высоко ценит страну.