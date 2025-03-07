Продавцы и покупатели цветов помешали автобусам
В Екатеринбурге продавцы цветов и их покупатели перекрыли остановку на улице Викулова (Верх-Исетский район). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Продавцы цветов на остановке, что рядом с перекрестком улиц Крауля-Викулова, мешают автобусам. Вот так встали те, кто продает и кто покупали», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в городскую администрацию и Госавтоинспекцию за комментариями. В мэрии и ГАИ ответили, что им не поступало жалоб по этому поводу.
Машины заняли заезд к остановке «Улица Викулова»
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