07 марта 2025

Продавцы цветов перекрыли остановку в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавцы и покупатели цветов помешали автобусам
Продавцы и покупатели цветов помешали автобусам Фото:

В Екатеринбурге продавцы цветов и их покупатели перекрыли остановку на улице Викулова (Верх-Исетский район). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Продавцы цветов на остановке, что рядом с перекрестком улиц Крауля-Викулова, мешают автобусам. Вот так встали те, кто продает и кто покупали», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в городскую администрацию и Госавтоинспекцию за комментариями. В мэрии и ГАИ ответили, что им не поступало жалоб по этому поводу.

Машины заняли заезд к остановке «Улица Викулова»
Машины заняли заезд к остановке «Улица Викулова»
Фото:

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В Екатеринбурге продавцы цветов и их покупатели перекрыли остановку на улице Викулова (Верх-Исетский район). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Продавцы цветов на остановке, что рядом с перекрестком улиц Крауля-Викулова, мешают автобусам. Вот так встали те, кто продает и кто покупали», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в городскую администрацию и Госавтоинспекцию за комментариями. В мэрии и ГАИ ответили, что им не поступало жалоб по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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