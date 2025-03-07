07 марта 2025

В Новом Уренгое стартовал День оленевода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода продлится в Новом Уренгое с 8 по 9 марта
День оленевода продлится в Новом Уренгое с 8 по 9 марта Фото:

Главный праздник ямальский праздник День оленевода добрался до Нового Уренгоя. Здесь он будет проходить два дня 8 и 9 марта. О начале праздничных гуляний сообщили в городской мэрии

«День оленевода уже стартовал! Здесь невероятно ярко, интересно и весело. Всё пропитано дружеской атмосферой — новоуренгойцы с большим интересом знакомятся с традициями коренных народов Севера», — рассказали в telegram-канале мэрии.

Для удобства горожан в администрации организовали дополнительную парковку на 500 мест. Кроме того 8 и 9 марта с 10:00 до 17:00 от дворца спорта «Звездный» до праздничной площадки и обратно будет курсировать бесплатный экспресс.

День оленевода, который традиционно отмечается в Новом Уренгое, в этом году пройдет на городском пляже на берегу реки Седэяха. Основные мероприятия включают катание на оленьих упряжках, спортивные состязания по национальным видам спорта, а также концерты местных коллективов. Праздник начнется в 10:00 и продлится два дня, 8 и 9 марта, предоставляя жителям и гостям города уникальную возможность погрузиться в культуру коренных народов Севера.

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Главный праздник ямальский праздник День оленевода добрался до Нового Уренгоя. Здесь он будет проходить два дня 8 и 9 марта. О начале праздничных гуляний сообщили в городской мэрии «День оленевода уже стартовал! Здесь невероятно ярко, интересно и весело. Всё пропитано дружеской атмосферой — новоуренгойцы с большим интересом знакомятся с традициями коренных народов Севера», — рассказали в telegram-канале мэрии. Для удобства горожан в администрации организовали дополнительную парковку на 500 мест. Кроме того 8 и 9 марта с 10:00 до 17:00 от дворца спорта «Звездный» до праздничной площадки и обратно будет курсировать бесплатный экспресс. День оленевода, который традиционно отмечается в Новом Уренгое, в этом году пройдет на городском пляже на берегу реки Седэяха. Основные мероприятия включают катание на оленьих упряжках, спортивные состязания по национальным видам спорта, а также концерты местных коллективов. Праздник начнется в 10:00 и продлится два дня, 8 и 9 марта, предоставляя жителям и гостям города уникальную возможность погрузиться в культуру коренных народов Севера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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