ВС РФ значительно продвинулись под Курском
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В курском приграничье бойцы ВС России взяли под контроль сразу несколько населенных пунктов: Старую Сорочину, Викторовку и Николаевку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские войска освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Также сообщается, что бойцы ВС РФ начали наступление на Суджу, которую оккупировали ВСУ.
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