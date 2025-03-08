В Курской области ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта

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ВС РФ значительно продвинулись под Курском
ВС РФ значительно продвинулись под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В курском приграничье бойцы ВС России взяли под контроль сразу несколько населенных пунктов: Старую Сорочину, Викторовку и Николаевку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские войска освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Также сообщается, что бойцы ВС РФ начали наступление на Суджу, которую оккупировали ВСУ. 

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В курском приграничье бойцы ВС России взяли под контроль сразу несколько населенных пунктов: Старую Сорочину, Викторовку и Николаевку. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские войска освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Также сообщается, что бойцы ВС РФ начали наступление на Суджу, которую оккупировали ВСУ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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