Военкор Поддубный: ВС РФ начали наступление на Суджу

В Курской области российские военные начали наступление на Суджу, оккупированную ВСУ. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.
«Части Армии России начали наступление непосредственно на Суджу», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он добавил, что операция по освобождению региона от ВСУ, судя по всему, переходит на финальную стадию.
Российские вооруженные силы оперативно окружили город Суджа в Курской области, который ранее контролировали украинские войска. Об этом сообщили украинские картографы. В настоящее время до полного окружения города остается примерно шесть километров.
Согласно данным украинских картографов, около двух тысяч бойцов ВСУ находятся в окружении в Судже. Они почти полностью отрезаны от путей отступления. Также в ночь на 7 марта российские войска продвинулись примерно на девять километров между населенными пунктами Гуево и Олешня в Курской области. Это позволило им приблизиться к дороге Юнаковка — Суджа, которая использовалась для снабжения ВСУ в приграничной зоне региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.