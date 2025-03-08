Военкор Поддубный: ВС РФ начали наступление на Суджу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ находятся на финальной стадии освобождения Курской области, заявил Поддубный
ВС РФ находятся на финальной стадии освобождения Курской области, заявил Поддубный Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области российские военные начали наступление на Суджу, оккупированную ВСУ. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный

«Части Армии России начали наступление непосредственно на Суджу», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он добавил, что операция по освобождению региона от ВСУ, судя по всему, переходит на финальную стадию. 

Российские вооруженные силы оперативно окружили город Суджа в Курской области, который ранее контролировали украинские войска. Об этом сообщили украинские картографы. В настоящее время до полного окружения города остается примерно шесть километров.

Согласно данным украинских картографов, около двух тысяч бойцов ВСУ находятся в окружении в Судже. Они почти полностью отрезаны от путей отступления. Также в ночь на 7 марта российские войска продвинулись примерно на девять километров между населенными пунктами Гуево и Олешня в Курской области. Это позволило им приблизиться к дороге Юнаковка — Суджа, которая использовалась для снабжения ВСУ в приграничной зоне региона. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курской области российские военные начали наступление на Суджу, оккупированную ВСУ. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.  «Части Армии России начали наступление непосредственно на Суджу», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он добавил, что операция по освобождению региона от ВСУ, судя по всему, переходит на финальную стадию.  Российские вооруженные силы оперативно окружили город Суджа в Курской области, который ранее контролировали украинские войска. Об этом сообщили украинские картографы. В настоящее время до полного окружения города остается примерно шесть километров. Согласно данным украинских картографов, около двух тысяч бойцов ВСУ находятся в окружении в Судже. Они почти полностью отрезаны от путей отступления. Также в ночь на 7 марта российские войска продвинулись примерно на девять километров между населенными пунктами Гуево и Олешня в Курской области. Это позволило им приблизиться к дороге Юнаковка — Суджа, которая использовалась для снабжения ВСУ в приграничной зоне региона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...