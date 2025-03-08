Анфиса Чехова сравнила россиянок с курицами

Каждая женщина обладает потенциалом огромной силы, однако не каждой удается ее полностью реализовать, в таком случае она проживает жизнь как курица. Об этом сообщила телеведущая Анфиса Чехова. Она отметила, что такой стиль жизни заключается в борьбе за внимание и любовь мужчины. Женщина в такой роли сосредотачивается на соперничестве, на стремлении выполнить свои «женские» обязанности.
«Женщина подключена к тонким, неосязаемым энергиям. Она обладает огромной интуицией, гораздо большей, чем у мужчин. Вообще женская энергия, когда ее много в человеке, это всегда глубокий, магический источник. Но большинство женщин просто не открыли ее в себе. Они проживают жизнь, как курица. Что такое курица? Это когда основной вопрос в жизни — потопчет ли меня петух? Это конкурентная борьба за петуха, желание снести яичко и кудахтать над ним, и вообще не ощущать своей силы», — заявила Чехова. Ее слова передает Starhit.
Она подчеркнула, что такие женщины часто увязают в повседневных заботах и не стремятся к личностному росту. В связи с этим телеведущая основала клуб для поддержки и вдохновения женщин на изменения в жизни. Анфиса Чехова также призналась в желании написать книгу с провокационным заголовком «Кто ты: ведьма или курица?», где люди классифицируются на два типа.
Телеведущая ранее подчеркнула важность позитивного мышления, которое, по ее словам, позволяет относиться к себе как к любимому ребенку. При этом внимание не акцентируется на неудачах, также всегда нужно ожидать лучшего исхода в любых начинаниях.
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