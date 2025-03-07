07 марта 2025

В Свердловской области перекрыли трассу до Челябинска

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Движение идет только по полосе в сторону Челябинска (архивное фото)
Движение идет только по полосе в сторону Челябинска (архивное фото) Фото:

Под Сысертью (Свердловская область) перекрыли участок трассы M-5 до Челябинска. Причиной стали дорожные работы. Об этом сообщил ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге М-5 190-191 километр на проезжей части проводятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Челябинск», — говорится в сообщении их telegram-канала.

Ранее 8 марта уже перекрыли отрезок Пермского тракта под Ачитом. Там также ведутся дорожные работы. Для проезда автомобилей организовали реверсивное движение.

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Под Сысертью (Свердловская область) перекрыли участок трассы M-5 до Челябинска. Причиной стали дорожные работы. Об этом сообщил ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге М-5 190-191 километр на проезжей части проводятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Челябинск», — говорится в сообщении их telegram-канала. Ранее 8 марта уже перекрыли отрезок Пермского тракта под Ачитом. Там также ведутся дорожные работы. Для проезда автомобилей организовали реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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