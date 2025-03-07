В Свердловской области перекрыли трассу до Челябинска

Движение идет только по полосе в сторону Челябинска (архивное фото)
Под Сысертью (Свердловская область) перекрыли участок трассы M-5 до Челябинска. Причиной стали дорожные работы. Об этом сообщил ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге М-5 190-191 километр на проезжей части проводятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Челябинск», — говорится в сообщении их telegram-канала.
Ранее 8 марта уже перекрыли отрезок Пермского тракта под Ачитом. Там также ведутся дорожные работы. Для проезда автомобилей организовали реверсивное движение.
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