Свердловский участок «путинского автобана» перекрыли

В Свердловской области под Ачитом перекрыли 163-164 километр участка трассы M-12 из-за ремонта дороги. Об этом сообщил в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 163-164 километр на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.
Водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.
В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
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