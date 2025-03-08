Финальное сражение за Курскую область: что происходит на самом горячем участке фронта

Десять тысяч бойцов ВСУ могут попасть в окружение российской армии в Курской области. Об этом сообщают западные СМИ.
Российские войска начали масштабное наступление в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что оно приурочено к Международному женского дню. По данным Минобороны, ВС РФ уже освободили три населенных пункта, а по словам военкоров они уже подступают к городу Суджа. Ход освобождения Курской области от оккупировавших ее украинских бойцов — в материале URA.RU.
Заявление Алаудинова
Алаудинов заявил, что ВС РФ решили сделать «подарок российским женщинам к 8 Марта», начав масштабное наступление. По его словам, украинские подразделения отступают, бросая занятые позиции. При этом Алаудинов не стал называть конкретных населенных пунктов, за которые ведутся бои.
Подробности наступления
В наступательной операции участвуют подразделения спецназа «Ахмат» (группа Аида) и группировки «Север», 30-й мотострелковый полк, 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, бригада «Ветераны» и бригада «Восток». Группа Аида в своем telegram-канале писала, что началось «финальное сражение» за Курскую область. Военкоры сообщают о «дерзком маневре», позволившем российским силам добиться эффекта внезапности. Отмечается, что бои идут ожесточенные, однако продвижение российских войск оценивается как успешное.
Освобожденные населенные пункты
Официально Минобороны России подтвердило освобождение населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. Военкоры сообщают также о взятии под контроль хутора Кубаткин, расположенного примерно в 10 километрах от города Суджа. По их данным, российские подразделения уже вошли в саму Суджу со стороны освобожденной ранее деревни Куриловка, однако официального подтверждения данной информации нет. Telegram-канал Mash со ссылкой на оператора БПЛА с позывным Моисея, одна часть подразделений участвует в штурме города, другая — формирует котел вокруг него. Также, по данным канала, ВС РФ начали зачистку села Малая Локня и Басовка и продвигаются в районе сел Казачья Локня и Лебедевка.
Положение ВСУ
Продвижение российских войск позволило приблизиться к селу Басовка в приграничной Сумской области и установить огневой контроль над трассой Сумы-Суджа, пишут военкоры. Это, по их словам, создает предпосылки для полного окружения группировки ВСУ, действующей в Курской области. Всего в регионе находится около 10 тысяч бойцов Украины, в Судже — около двух тысяч, сообщает The Times.
В окружении находится около 6,3 тысячи противника, отмечают telegram-каналы со ссылкой на украинские мониторинговые агентства. Связи с командованием нет, Starlink не работает. Отдельные части ВСУ ведут переговоры о сдаче в плен и эвакуации пленных в обмен на новое американское и французское оружие — БПЛА, спутниковые системы шифрования, средства радиолокационной борьбы, бронетехнику.
Реакция западных СМИ
Западные издания, такие как Politico, Reuters и Telegraph, отмечают сложную ситуацию для украинских сил в Курской области. По их информации, активные действия российских подразделений создают угрозу окружения украинской группировки, что может серьезно осложнить положение ВСУ на данном участке фронта.
"Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения (в Курской области, — прим. URA.RU) после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений", — говорится в публикации The Telegraph.
Согласно их заявлениям, ВС РФ фактически разделили украинскую группировку на две части, достигнув при этом огневого преимущества над единственной дорогой, которая остается в распоряжении ВСУ для логистического обеспечения в районе Суджи. Неназванный источник в украинских военных кругах сообщил изданию, что командование рассматривает вариант отступления в целях минимизации потерь среди военнослужащих.
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