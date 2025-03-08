Telegram заблокировали в двух российских регионах

Мессенджер Telegram временно заблокирован в Дагестане и Чечне по решению федеральных властей и по представлению правоохранительных органов, сообщил глава Минцифры Республики Дагестан Юрий Гамзатов. Это мера была принята в связи с использованием приложения для организации беспорядков.
«Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО — в Чечне и Дагестане — принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», — сказал Гамзатов. Его слова передает ТАСС.
С момента блокировки мессенджера жители Северного Кавказа столкнулись с трудностями в его использовании. Министр рекомендовал перейти на альтернативные платформы общения, такие как «ВКонтакте», для поддержания связи до возможной разблокировки Telegram.
В октябре 2023 года в международном аэропорту Уйташ в Махачкале произошли масштабные беспорядки. Причиной инцидента стало прибытие рейса из Тель-Авива на фоне ухудшения обстановки на Ближнем Востоке. В результате событий было нанесено ущерб имуществу аэропорта на сумму свыше 24 миллионов рублей. Также в ходе беспорядков были совершены нападения на 30 сотрудников правоохранительных органов, 23 из которых получили телесные повреждения разной степени тяжести.
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