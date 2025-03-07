07 марта 2025

«Трактор» с сильным отрывом разгромил «Северсталь»

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«Трактор» сразился с «Северсталью» 8 марта
«Трактор» сразился с «Северсталью» 8 марта Фото:

Челябинский хоккейный клуб  8 марта сыграл с «Северсталью» из Череповца. Поединок завершился победой «Трактора» со счетом 5:1.

Первые три гола принадлежали черно-белым. Первым ворота «Северстали» одолел Семен Дер-Аргучинцев, вторым — Григорий Дронов. Третий гол принадлежит Андрею Светлакову. Ворота челябинцев успешно атаковал Пилипенко Кирилл — единственный раз за всю встречу. Увеличили разрыв Максим Шабанов и Никита Коростелев. Итог игры — 5:1 в пользу «Трактора».

Как URA.RU писало ранее, 2 марта «Трактор» на домашнем поле встретился с казахским «Барысом». Гости проиграли с разгромным счетом 8:0.

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Челябинский хоккейный клуб  8 марта сыграл с «Северсталью» из Череповца. Поединок завершился победой «Трактора» со счетом 5:1. Первые три гола принадлежали черно-белым. Первым ворота «Северстали» одолел Семен Дер-Аргучинцев, вторым — Григорий Дронов. Третий гол принадлежит Андрею Светлакову. Ворота челябинцев успешно атаковал Пилипенко Кирилл — единственный раз за всю встречу. Увеличили разрыв Максим Шабанов и Никита Коростелев. Итог игры — 5:1 в пользу «Трактора». Как URA.RU писало ранее, 2 марта «Трактор» на домашнем поле встретился с казахским «Барысом». Гости проиграли с разгромным счетом 8:0.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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