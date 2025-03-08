FT: США продолжили делиться с Киевом разведданными

Вашингтон продолжает предоставлять Киеву разведывательные данные, необходимые для оборонительных действий. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на свои источники.
«США продолжают делиться с Украиной некоторыми данными оборонной разведки», — пишет телеканал Fox News. В то же время, как уточняет источник, Штаты прекратили передачу информации, которая могла бы способствовать проведению наступательных операций со стороны Украины.
Ранее американское правительство потребовало от аэрокосмической компании Maxar временно приостановить предоставление Украине высококачественных космических снимков, пишет RT. Эти изображения, как сообщается, использовались украинской армией для координации военных операций, включая планирование атак, анализ местности и оценку результатов артиллерийских обстрелов.
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