В Екатеринбурге закрыли детский сад после вспышки инфекции

В Екатеринбурге закрыли на карантин детский сад №48 (микрорайон Южный) из-за вспышки ОРВИ у 67 детей. Кроме этого, у четырех ребят выявили сальмонеллез (острую кишечную инфекцию, попадающую в организм с сырыми яйцами и мясом птицы — прим. URA.RU). Детсад откроется 11 марта, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«67 детей — это заболевшие ОРВИ, в результате чего детский сад был закрыт. В процессе сальмонеллез нашли у четырех детей. Они дома в нормальном состоянии», — поделились в администрации.
По данным городской мэрии, в учреждении проводится санобработка. Его закрыли еще 4 марта. Администрация Екатеринбурга держит связь с Роспотребнадзором по этому поводу.
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