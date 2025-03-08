В Екатеринбурге закрыли детский сад после вспышки инфекции

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Детсад закрыли еще 4 марта (архивное фото)
Детсад закрыли еще 4 марта (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге закрыли на карантин детский сад №48 (микрорайон Южный) из-за вспышки ОРВИ у 67 детей. Кроме этого, у четырех ребят выявили сальмонеллез (острую кишечную инфекцию, попадающую в организм с сырыми яйцами и мясом птицы — прим. URA.RU). Детсад откроется 11 марта, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«67 детей — это заболевшие ОРВИ, в результате чего детский сад был закрыт. В процессе сальмонеллез нашли у четырех детей. Они дома в нормальном состоянии», — поделились в администрации.

По данным городской мэрии, в учреждении проводится санобработка. Его закрыли еще 4 марта. Администрация Екатеринбурга держит связь с Роспотребнадзором по этому поводу.

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В Екатеринбурге закрыли на карантин детский сад №48 (микрорайон Южный) из-за вспышки ОРВИ у 67 детей. Кроме этого, у четырех ребят выявили сальмонеллез (острую кишечную инфекцию, попадающую в организм с сырыми яйцами и мясом птицы — прим. URA.RU). Детсад откроется 11 марта, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «67 детей — это заболевшие ОРВИ, в результате чего детский сад был закрыт. В процессе сальмонеллез нашли у четырех детей. Они дома в нормальном состоянии», — поделились в администрации. По данным городской мэрии, в учреждении проводится санобработка. Его закрыли еще 4 марта. Администрация Екатеринбурга держит связь с Роспотребнадзором по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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