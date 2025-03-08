В Верхней Пышме задержали алиментщика, избившего судебного пристава. Фото

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СК предъявит обвинение алиментщику за избиение пристава
СК предъявит обвинение алиментщику за избиение пристава Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) задержали 37-летнего мужчину, который избил судебного пристава, пытаясь избежать оплаты алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«Обвиняемый, являясь должником по алиментным обязательствам, без уважительных причин уклонялся от явки к судебному приставу-исполнителю. С целью его принудительного привода утром 25 февраля по месту проживания должника прибыл судебный пристав Верхнепышминского районного отделения ГУФССП по Свердловской области. Не желая быть доставленным в отдел для разбирательства, обвиняемый применил в отношении судебного пристава физическое насилие, причинив телесные повреждения», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.

Местному жителю предъявили обвинение по первой части статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчина признал вину. Ему вскоре выберут меру пресечения. Следователи СК продолжают сбор улик.

Задержанного доставили в местный отдел СК
Задержанного доставили в местный отдел СК
Фото:

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В Верхней Пышме (Свердловская область) задержали 37-летнего мужчину, который избил судебного пристава, пытаясь избежать оплаты алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. «Обвиняемый, являясь должником по алиментным обязательствам, без уважительных причин уклонялся от явки к судебному приставу-исполнителю. С целью его принудительного привода утром 25 февраля по месту проживания должника прибыл судебный пристав Верхнепышминского районного отделения ГУФССП по Свердловской области. Не желая быть доставленным в отдел для разбирательства, обвиняемый применил в отношении судебного пристава физическое насилие, причинив телесные повреждения», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Местному жителю предъявили обвинение по первой части статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчина признал вину. Ему вскоре выберут меру пресечения. Следователи СК продолжают сбор улик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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