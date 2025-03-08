Клава Кока празднует 8 Марта в бане с букетом красных роз. Скрин, видео

Клава Кока празднует 8 Марта в бане с букетом красных роз
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Клава Кока налегает на русскую кухню в последнее время
Клава Кока налегает на русскую кухню в последнее время Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) решила отпраздновать Международный женский день в бане. Ей подарили букет красных роз.

«Девочка выбирает красивый ресторан для завтрака. Женщина: [то, что происходит на фото]», — описала мемом Кока поход в баню на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ее стол в бане был накрыт и полон еды.

Певица призналась, что в последнее время ее тянет к русской кухне. По словам Высоковой, на ее столе есть салаты, щучья икра, пирожки, сушки и квашеная капуста. Также на столе стоит самовар.

«Девчонки, всех нас с праздником поздравляю! Обожаю этот день: мужчины и девушки с цветами», — поздравила до похода в баню Клава Кока. На кадрах перед студией звукозаписи она хвастается цветами, полученными от «мальчиков», среди которых мельком виден предположительно тот же букет красных роз.

Клава Кока поделилась фото с букетом роз на фоне стола с домашней едой
Клава Кока поделилась фото с букетом роз на фоне стола с домашней едой
Фото:

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) решила отпраздновать Международный женский день в бане. Ей подарили букет красных роз. «Девочка выбирает красивый ресторан для завтрака. Женщина: [то, что происходит на фото]», — описала мемом Кока поход в баню на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ее стол в бане был накрыт и полон еды. Певица призналась, что в последнее время ее тянет к русской кухне. По словам Высоковой, на ее столе есть салаты, щучья икра, пирожки, сушки и квашеная капуста. Также на столе стоит самовар. «Девчонки, всех нас с праздником поздравляю! Обожаю этот день: мужчины и девушки с цветами», — поздравила до похода в баню Клава Кока. На кадрах перед студией звукозаписи она хвастается цветами, полученными от «мальчиков», среди которых мельком виден предположительно тот же букет красных роз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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