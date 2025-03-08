Клава Кока празднует 8 Марта в бане с букетом красных роз

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) решила отпраздновать Международный женский день в бане. Ей подарили букет красных роз.
«Девочка выбирает красивый ресторан для завтрака. Женщина: [то, что происходит на фото]», — описала мемом Кока поход в баню на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ее стол в бане был накрыт и полон еды.
Певица призналась, что в последнее время ее тянет к русской кухне. По словам Высоковой, на ее столе есть салаты, щучья икра, пирожки, сушки и квашеная капуста. Также на столе стоит самовар.
«Девчонки, всех нас с праздником поздравляю! Обожаю этот день: мужчины и девушки с цветами», — поздравила до похода в баню Клава Кока. На кадрах перед студией звукозаписи она хвастается цветами, полученными от «мальчиков», среди которых мельком виден предположительно тот же букет красных роз.
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