07 марта 2025

Челябинских автолюбителей предупредили об ухудшении погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей предупредили об ухудшении погодных условий на челябинских трассах
Водителей предупредили об ухудшении погодных условий на челябинских трассах Фото:

В Челябинской области водителей предупредили об осадках и ухудшении дорожной ситуации. Снег идет на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«Госавтоинспекция информирует о дорожной обстановке на территории Челябинской области, на 39 км автодороги „Южноуральск-Магнитогорск“. Идут обильные осадки в виде снега», — говорится в сообщении ведомства.

Водителей попросили быть более внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то технические неисправности или другие происшествия, можно обратиться за помощью к находящемуся поблизости экипажу дорожно-патрульной службы или позвонить в службу спасения по единому номеру 112.

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В Челябинской области водителей предупредили об осадках и ухудшении дорожной ситуации. Снег идет на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «Госавтоинспекция информирует о дорожной обстановке на территории Челябинской области, на 39 км автодороги „Южноуральск-Магнитогорск“. Идут обильные осадки в виде снега», — говорится в сообщении ведомства. Водителей попросили быть более внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то технические неисправности или другие происшествия, можно обратиться за помощью к находящемуся поблизости экипажу дорожно-патрульной службы или позвонить в службу спасения по единому номеру 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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