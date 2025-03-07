Челябинских автолюбителей предупредили об ухудшении погоды

В Челябинской области водителей предупредили об осадках и ухудшении дорожной ситуации. Снег идет на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«Госавтоинспекция информирует о дорожной обстановке на территории Челябинской области, на 39 км автодороги „Южноуральск-Магнитогорск“. Идут обильные осадки в виде снега», — говорится в сообщении ведомства.
Водителей попросили быть более внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то технические неисправности или другие происшествия, можно обратиться за помощью к находящемуся поблизости экипажу дорожно-патрульной службы или позвонить в службу спасения по единому номеру 112.
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