07 марта 2025

Самолет до Шарм-эш-Шейха вылетел из Перми спустя почти двое суток после задержки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Изначально борт должен был вылететь 7 марта
Изначально борт должен был вылететь 7 марта Фото:

Рейс из Перми до Шарм-эш-Шейха вылетел вечером 8 мая. Об этом свидетельствует онлай-табло пермского аэропорта. Борт задержали почти на двое суток.

«Пермь — Шарм Эль Шейх, рейс UJ 156. Расчетное время вылета: 20:40, 08.03», — указано в расписании.

Ранее URA.RU писало, что самолет должен был отправиться в Египет 7 марта в 04:15. Затем вылет перенесли на 20:00, а после — еще на сутки. Редакция еще не получила комментарий от перевозчика AlMasria о причинах задержки.

Перевозчиком выступает египетская авиакомпания
Перевозчиком выступает египетская авиакомпания
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Рейс из Перми до Шарм-эш-Шейха вылетел вечером 8 мая. Об этом свидетельствует онлай-табло пермского аэропорта. Борт задержали почти на двое суток. «Пермь — Шарм Эль Шейх, рейс UJ 156. Расчетное время вылета: 20:40, 08.03», — указано в расписании. Ранее URA.RU писало, что самолет должен был отправиться в Египет 7 марта в 04:15. Затем вылет перенесли на 20:00, а после — еще на сутки. Редакция еще не получила комментарий от перевозчика AlMasria о причинах задержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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