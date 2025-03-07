Изначально борт должен был вылететь 7 марта
Рейс из Перми до Шарм-эш-Шейха вылетел вечером 8 мая. Об этом свидетельствует онлай-табло пермского аэропорта. Борт задержали почти на двое суток.
«Пермь — Шарм Эль Шейх, рейс UJ 156. Расчетное время вылета: 20:40, 08.03», — указано в расписании.
Ранее URA.RU писало, что самолет должен был отправиться в Египет 7 марта в 04:15. Затем вылет перенесли на 20:00, а после — еще на сутки. Редакция еще не получила комментарий от перевозчика AlMasria о причинах задержки.
Перевозчиком выступает египетская авиакомпания
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