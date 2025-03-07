В аэропорту Перми рейс до Египта задержали еще на сутки

Рейс UJ156 должен был вылететь еще утром 7 марта
В пермском аэропорту Большое Савино рейс UJ156 до египетского курорта Шарм-эш-Шейх отложили еще на сутки. Перевозчиком является авиакомпания AlMasria.
«Сейчас время вылета — 8 марта 20:25 по местному времени. В Пермь судно должно прибыть в 19:15 вечера», — сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Ранее рейс UJ156 до египетского курорта Шарм-эш-Шейх уже задерживали на 16 часов. По данным онлайн-табло аэропорта, борт должен был вылететь из Перми рано утром 7 марта, однако вылет перенесли на 20 часов вечера 7 марта.
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