Свердловские трассы скует льдом

На трассах Екатеринбурга ожидается снег и гололедица
На трассах из Екатеринбурга в сторону Тюмени и Перми, а также на выезде из города 9 марта ожидается гололедица, облачность и снег на разных участках дороги. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем до умеренного. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица», — говорится в telegram-канале ведомства.
Также ожидается похолодание до -20 градусов ночью и -6 градусов днем. 10 и 11 марта на дорогах днем будет мокрый снег.
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