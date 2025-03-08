08 марта 2025

Свердловские трассы скует льдом

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассах Екатеринбурга ожидается снег и гололедица
На трассах Екатеринбурга ожидается снег и гололедица Фото:

На трассах из Екатеринбурга в сторону Тюмени и Перми, а также на выезде из города 9 марта ожидается гололедица, облачность и снег на разных участках дороги. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем до умеренного. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица», — говорится в telegram-канале ведомства.

Также ожидается похолодание до -20 градусов ночью и -6 градусов днем. 10 и 11 марта на дорогах днем будет мокрый снег.

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На трассах из Екатеринбурга в сторону Тюмени и Перми, а также на выезде из города 9 марта ожидается гололедица, облачность и снег на разных участках дороги. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор». «Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем до умеренного. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица», — говорится в telegram-канале ведомства. Также ожидается похолодание до -20 градусов ночью и -6 градусов днем. 10 и 11 марта на дорогах днем будет мокрый снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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