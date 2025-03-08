Сотрудница Госавтоинспекции МО МВД России «Качканарский» Валентина Качкина победила в конкурсе «Уральская красавица». Мероприятие прошло во Дворце культуры Нижней Туры (Свердловская область). Одиннадцать участниц боролись за титул и ценные призы. Главный приз — поездка в Санкт-Петербург с проживанием в пятизвездочном отеле и новейший смартфон забрала сотрудница ведомства, сообщил журналист URA.RU, посетивший конкурс красоты
Борьба за корону была нешуточной, участницы демонстрировали не только внешнюю привлекательность, но и творческие способности, эрудицию и умение держаться на сцене. Конкурс включал в себя несколько этапов, в ходе которых девушки дефилировали в вечерних платьях, отвечали на каверзные вопросы жюри и представляли свои таланты в специально подготовленных номерах.
Второе место в конкурсе заняла ученица местной школы Алина Соловьева, которая составит компанию победительнице и отправится вместе с ней в культурную столицу страны. За титул также боролись советница директора по воспитанию МАОУ «СОШ №3» и одновременно учительница начальных классов Дарья Самохвалова, занявшая третье место и получившая новейший смартфон. Екатерина Мелехина из ОМВД России по ЗАТО г. Лесной стала обладательницей фена за 4 место, а студентка колледжа Анастасия Кузнецова получила фен-стайлер за 5 место.
«В Нижнетуринском муниципальном округе сегодня состоялось яркое и долгожданное событие — традиционный конкурс красоты и талантов. Он проходит в Нижней Туре ежегодно с 1998 года. Это праздник молодости, грации и женственности, который из года в год собирает множество зрителей, желающих поддержать участниц. Пользуясь случаем, я хочу выразить искреннюю благодарность всем девушкам и женщинам, которые своим обаянием и энергией делают наш мир прекраснее», — сказал глава муниципалитета Андрей Постовалов.
Организаторы мероприятия для всех конкурсанток подготовили утешительные призы. Каждая из девушек, не прошедшая в финал, получила по 25 тысяч рублей. Помимо денежной премии, участниц ждали подарочные сертификаты в сеть парфюмерных магазинов.
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