В Махачкале вспыхнул крупный пожар на рынке

На рынке горят три одноэтажных ангара
В Махачкале вечером 8 марта загорелись здания на Куядинском рынке. Об этом сообщило МЧС России.
«На Куядинском рынке горят три одноэтажных ангара на 400 квадратах. Существует угроза распространения пламени на соседнее четырехэтажное здание», — сообщается в telegram-канале ведомства. На месте уже работают 43 специалиста, с ними 13 единиц техники.
Обновлено в 01:07:
Открытое горение ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС. Отмечается, что никто не пострадал.
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