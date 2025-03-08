08 марта 2025

В Махачкале вспыхнул крупный пожар на рынке

В Махачкале горят три ангара на 400 квадратах на Куядинском рынке
© Служба новостей «URA.RU»
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На рынке горят три одноэтажных ангара
На рынке горят три одноэтажных ангара Фото:

В Махачкале вечером 8 марта загорелись здания на Куядинском рынке. Об этом сообщило МЧС России.

«На Куядинском рынке горят три одноэтажных ангара на 400 квадратах. Существует угроза распространения пламени на соседнее четырехэтажное здание», — сообщается в telegram-канале ведомства. На месте уже работают 43 специалиста, с ними 13 единиц техники.

Обновлено в 01:07:

Открытое горение ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС. Отмечается, что никто не пострадал.

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В Махачкале вечером 8 марта загорелись здания на Куядинском рынке. Об этом сообщило МЧС России. «На Куядинском рынке горят три одноэтажных ангара на 400 квадратах. Существует угроза распространения пламени на соседнее четырехэтажное здание», — сообщается в telegram-канале ведомства. На месте уже работают 43 специалиста, с ними 13 единиц техники. Обновлено в 01:07: Открытое горение ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС. Отмечается, что никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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