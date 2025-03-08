В Ханты-Мансийске 6 марта прошло открытие кинофестиваля «Дух огня». По красной дорожке прошла известная актриса Ирина Розанова, фанаты кричали, что любят ее, а в ответ услышали от нее оскорбительный мат.
«Ирина, мы тебя любим!» — кричали поклонники. «Я вас тоже. …, а», — высказалась актриса. Запись ее нецензурного выражения опубликовал эксперт «Народного фронта» Евгений Печерица на своей странице в соцсети vk.com.
Причина грубого обращения в сторону фанатов не известна. В комментариях к посту подписчики возмущены таким пренебрежительным отношением Розановой и сочли это за оскорбление и неуважение к зрителю.
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