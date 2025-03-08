08 марта 2025
07 марта 2025

Актриса Розанова на красной дорожке кинофестиваля в ХМАО обматерила фанатов. Видео

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Актриса вошла в число именитых гостей на кинофестивале «Дух огня»
Актриса вошла в число именитых гостей на кинофестивале «Дух огня» Фото:
новость из сюжета
Кинофестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске 6 марта прошло открытие кинофестиваля «Дух огня». По красной дорожке прошла известная актриса Ирина Розанова, фанаты кричали, что любят ее, а в ответ услышали от нее оскорбительный мат.

«Ирина, мы тебя любим!» — кричали поклонники. «Я вас тоже. …, а», — высказалась актриса. Запись ее нецензурного выражения опубликовал эксперт «Народного фронта» Евгений Печерица на своей странице в соцсети vk.com.

Причина грубого обращения в сторону фанатов не известна. В комментариях к посту подписчики возмущены таким пренебрежительным отношением Розановой и сочли это за оскорбление и неуважение к зрителю.

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В Ханты-Мансийске 6 марта прошло открытие кинофестиваля «Дух огня». По красной дорожке прошла известная актриса Ирина Розанова, фанаты кричали, что любят ее, а в ответ услышали от нее оскорбительный мат. «Ирина, мы тебя любим!» — кричали поклонники. «Я вас тоже. …, а», — высказалась актриса. Запись ее нецензурного выражения опубликовал эксперт «Народного фронта» Евгений Печерица на своей странице в соцсети vk.com. Причина грубого обращения в сторону фанатов не известна. В комментариях к посту подписчики возмущены таким пренебрежительным отношением Розановой и сочли это за оскорбление и неуважение к зрителю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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